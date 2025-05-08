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        Sakarya'da "Robot ve Teknoloji Olimpiyatları" düzenlenecek

        Sakarya'da gençlerin teknolojik tasarım ve uygulama becerilerini geliştirmeleri ve üreten-girişimci bireyler olarak yetişmeleri amacıyla düzenlenen "Robot ve Teknoloji Olimpiyatları", 10-11 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 17:27 Güncelleme: 08.05.2025 - 17:27
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        Sakarya'da "Robot ve Teknoloji Olimpiyatları" düzenlenecek
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        Sakarya'da gençlerin teknolojik tasarım ve uygulama becerilerini geliştirmeleri ve üreten-girişimci bireyler olarak yetişmeleri amacıyla düzenlenen "Robot ve Teknoloji Olimpiyatları", 10-11 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Sakarya Makine İmalatçıları Birliği (SAMİB) işbirliğinde SUBÜ Esentepe Kampüsü'nde düzenlenecek etkinliğe 464 takım başvurdu.

        "Çizgi İzleyen Robot", "İnsansız Hava Araçları", "Mini Sumo Robot", "Mobil Savunma", "Robot Futbol", "Ses ile Görüntü Sınıflandırma", "Tasarla ve Geliştir" ve "Serbest Kategori" olmak üzere 8 kategoriden oluşan olimpiyatlarda 800 bin lira ödül dağıtılacak.

        SUBÜ'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, olimpiyatlara ilkokuldan üniversite düzeyine kadar tüm öğrencilerin başvurabileceğini kaydetti.

        Olimpiyatların Sakarya'da ilk olma özelliği taşıdığını belirten Sarıbıyık, "Oldukça yüksek sayıda başvuruyla keyifli bir organizasyon düzenleyeceğiz. Bu teknoloji coşkusuna tüm halkımızı davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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