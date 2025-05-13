Sakarya'da asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Sakarya'da nisan ayı asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Vali Rahmi Doğan başkanlığında Acil Durum Yönetim Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda asayiş, genel güvenlik, uyuşturucuyla mücadele, terör, düzensiz göç, fuhuş, kumar ve trafik tedbirleri konuları görüşüldü.

Nisan ayı verilerine ilişkin gazetecilere açıklama yapan Vali Doğan, 2 bin 832 kişiye adli işlem yapıldığını, uyuşturucu madde ticareti yapan 19 zanlının tutuklandığı bildirdi.

Vali Doğan, operasyonlarda yapılan aramalarda, yaklaşık 12 kilogram sentetik uyuşturucu ve ham maddesi bulunduğunu aktararak, 991 uyuşturucu hap, 378 gram esrar maddesi, 58 uyuşturucu kullanma aparatı, 49 gram kokain, 3 gram kenevir tohumu, 47 gram afyon sakızı, 55 kök Hint keneviri bitkisi, 8 hassas terazi, 4 milyon 388 bin 860 dolu ve boş makaron, 65 bin 201 kilo açık tütün, 3 bin 849 paket sigara, 3 bin 749 gümrük kaçağı puro, 1822 sigara yapım malzemesi, 215 elektronik sigara, 136 paket tütün, 100 kaçak cep telefonu aksesuarı, 77 cinsel içerikli ürün, 64 tarihi eser sikke, 21 elektronik sigara likidi, 13 kopya düzeneği, 9 gümrük kaçağı cep telefonu, 1163 sahte kozmetik ürün, 98 yasaklı kuş türü, 1 kraliyet pitonu, 3 sahte plaka, 2 makineli tabanca, 5 tahnit, 3 papağan, 1 kaçak otomobil, 80 ruhsatsız tabanca, 29 ruhsatsız tüfek, 27 kurusıkı tabanca, 1321 mühimmat, 20 kesici delici alet, 189 değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı 3 oto ve 3 motosikletin ele geçirildiğini kaydetti.