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        Sakarya'da asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı düzenlendi

        Sakarya'da nisan ayı asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 14:18 Güncelleme: 13.05.2025 - 14:18
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        Sakarya'da asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı düzenlendi
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        Sakarya'da nisan ayı asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Vali Rahmi Doğan başkanlığında Acil Durum Yönetim Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda asayiş, genel güvenlik, uyuşturucuyla mücadele, terör, düzensiz göç, fuhuş, kumar ve trafik tedbirleri konuları görüşüldü.

        Nisan ayı verilerine ilişkin gazetecilere açıklama yapan Vali Doğan, 2 bin 832 kişiye adli işlem yapıldığını, uyuşturucu madde ticareti yapan 19 zanlının tutuklandığı bildirdi.

        Vali Doğan, operasyonlarda yapılan aramalarda, yaklaşık 12 kilogram sentetik uyuşturucu ve ham maddesi bulunduğunu aktararak, 991 uyuşturucu hap, 378 gram esrar maddesi, 58 uyuşturucu kullanma aparatı, 49 gram kokain, 3 gram kenevir tohumu, 47 gram afyon sakızı, 55 kök Hint keneviri bitkisi, 8 hassas terazi, 4 milyon 388 bin 860 dolu ve boş makaron, 65 bin 201 kilo açık tütün, 3 bin 849 paket sigara, 3 bin 749 gümrük kaçağı puro, 1822 sigara yapım malzemesi, 215 elektronik sigara, 136 paket tütün, 100 kaçak cep telefonu aksesuarı, 77 cinsel içerikli ürün, 64 tarihi eser sikke, 21 elektronik sigara likidi, 13 kopya düzeneği, 9 gümrük kaçağı cep telefonu, 1163 sahte kozmetik ürün, 98 yasaklı kuş türü, 1 kraliyet pitonu, 3 sahte plaka, 2 makineli tabanca, 5 tahnit, 3 papağan, 1 kaçak otomobil, 80 ruhsatsız tabanca, 29 ruhsatsız tüfek, 27 kurusıkı tabanca, 1321 mühimmat, 20 kesici delici alet, 189 değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı 3 oto ve 3 motosikletin ele geçirildiğini kaydetti.

        Terör örgütleri DEAŞ, PKK/KCK, FETÖ ve terörizmin finansmanına yönelik çalışmalarda 17 şüphelinin yakalandığını belirten Doğan, "Göçmen kaçakçılığı kapsamında 10 organizatöre, 696 yabancı uyruklu şahsa adli ve idari işlem yapılmış, fuhuş yapıldığı tespit edilen 5 ikamet mühürlenmiş, 14 şahsa idari işlem uygulanmıştır. Kumardan 44 şahsa adli ve idari işlem yapılmış ve 1 işyeri faaliyetten men edilmiştir." dedi.

        Vali Doğan, çeşitli suçlardan aranan 1400 kişinin yakalandığını, bunlardan 382'sinin değişen miktarlarda hapis cezası almış hükümlüler olduğunu aktararak, Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda 104'ü yabancı uyruklu 303 kişiye sorgu yapıldığını, 35 deniz aracının kontrol edildiğini ve 5 balıkçı gemisinde bulunan 14 bin 117 litre yakıta Ulusal Marker ve ÖTV'siz yakıt denetiminin gerçekleştirildiğini belirtti.

        239 bin 501 araç ve sürücünün denetlendiğini, kural ihlali yapan ve eksikliği bulunan 37 bin 971 araca yasal işlem yapıldığının bilgisini veren Doğan, "1899 araç trafikten men edilmiştir, 541 sürücü belgesi alkol, uyuşturucu, dirift, ceza puanı aşımı nedenlerden dolayı geri alınmıştır. Abartı egzozdan 263 araca, yüksek sesle müzik dinleyen 493 araca, alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanmaktan 62, hatalı parktan 2 bin 750 araca cezai işlem uygulanmış, 173 araç otoparka çekilmiştir. Toplam 111 milyon 139 bin 346 lira trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlenmiştir." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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