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        Sakarya'da yalnız yaşayan kişi evinin balkonunda ölü bulundu

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinin balkonunda ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 00:04 Güncelleme: 18.05.2025 - 00:04
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        Sakarya'da yalnız yaşayan kişi evinin balkonunda ölü bulundu
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinin balkonunda ölü bulundu.

        Yalı Mahallesi 140. Sokak'ta bulunan üç katlı binada yaşayan bir kişi, evinin alt katındaki daireyi havalandırmak için indiğinde, karşı dairenin balkonunda Ahmet Fırat'ı hareketsiz otururken gördü.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, evinde yalnız yaşadığı öğrenilen Fırat'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Fırat'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

        Polis ekiplerince olaya ilişkin çalışma başlatılırken, Fırat'ın bir dönem figüran olarak oyunculuk yaptığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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