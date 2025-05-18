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        Sakarya ve çevre illerde Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğu kutlandı

        Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Düzce, Karabük ve Bolu'da Galatasaraylı taraftarlar, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunda takımlarının şampiyon olmasını kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 23:23 Güncelleme: 18.05.2025 - 23:23
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        Sakarya ve çevre illerde Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğu kutlandı
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        Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Düzce, Karabük ve Bolu'da Galatasaraylı taraftarlar, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunda takımlarının şampiyon olmasını kutladı.

        Sarı-kırmızılı taraftarlar, ligin 36. haftasında konuk ettiği Bellona Kayserispor'u 3-0 yenen takımlarının sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesiyle caddelere çıktı.

        Serdivan ilçesinde polisin çevrede güvenlik aldığı Bağlar Caddesi'nde araçlarıyla uzun konvoylar oluşturan taraftarlar, takımlarının bayrakları ve meşalelerle şampiyonluğu kutladı.

        - ⁠Kocaeli

        Kocaeli'de Galatasaraylı taraftarlar, araçlarıyla konvoy yaparak İzmit ilçesindeki Kent Meydanı'nda toplandı.

        Sarı-kırmızılılar, burada meşaleler ve takımlarının bayrakları eşliğinde tezahüratlar yaparak şampiyonluğu kutladı.

        Kent Meydanı'ndaki kutlamanın ardından taraftarlar, Cumhuriyet Caddesi'ne geçerek yürüyüş ve araç konvoyu yaparak kutlamalara devam etti.

        Polis ekipleri, kutlamaların yapıldığı bölgelerde önlem aldı.

        - Zonguldak

        Zonguldak'ta, Valilik binası önünde toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarının bayrakları ve meşalelerle şampiyonluğu kutladı.

        Araç konvoyları oluşturarak Gazipaşa Caddesi'nde gezen taraftarlar, takımlarının marşlarını söyleyerek şampiyonluğu kutladı.

        Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

        - Düzce

        Düzce'de de araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, Anıtpark Meydanı'na marşlar eşliğinde geldi.

        Burada tezahüratlar eşliğinde sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluğu doyasıya kutlandı.

        Polis, kentin ana caddelerinde araç trafiğini kontrol altında tutmak için bazı güzergahları ulaşıma kapattı.

        - Karabük

        Karabük'ün Safranbolu ilçesi Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda toplanan taraftarlar, takımlarının marşlarını söyledi, meşaleler eşliğinde şampiyonluğu kutladı.

        Sadri Artunç Caddesi üzerinde araçlarıyla konvoy yapan taraftarlar, takımlarının bayrağını açıp, şampiyonluğun sevincini yaşadı.

        Atlarıyla şampiyonluk kutlamasına gelenler, meydanda gösteri yaparak cadde üzerindeki konvoya eşlik etti.

        - Bolu

        Bolu'da Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının şampiyon olmasını kutladı.

        Kent merkezinde kafelerde karşılaşmayı izleyen Galatasaray taraftarı, takımlarının şampiyonluğunu ilan etmesiyle caddelere çıktı.

        Ellerindeki meşalelerle yürüyüş yapan taraftarlar, şampiyonluğu tezahüratlar yaparak ve çalan müzikler eşliğinde eğlenerek kutladı.

        Taraftarlar ayrıca uzun araç konvoyları oluşturdu.

        Kutlamalar sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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