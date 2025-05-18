Sakarya ve çevre illerde Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğu kutlandı

Polis, kentin ana caddelerinde araç trafiğini kontrol altında tutmak için bazı güzergahları ulaşıma kapattı.

Kent Meydanı'ndaki kutlamanın ardından taraftarlar, Cumhuriyet Caddesi'ne geçerek yürüyüş ve araç konvoyu yaparak kutlamalara devam etti.

Sarı-kırmızılılar, burada meşaleler ve takımlarının bayrakları eşliğinde tezahüratlar yaparak şampiyonluğu kutladı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, ligin 36. haftasında konuk ettiği Bellona Kayserispor'u 3-0 yenen takımlarının sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesiyle caddelere çıktı.

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