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        Sakarya'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 16:23 Güncelleme: 19.05.2025 - 16:36
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        Sakarya'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Geyve ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        D-650 kara yolu Adapazarı istikametinde seyreden N.C. idaresindeki 54 ACU 772 plakalı kamyonet ile T.T. (38) idaresindeki 48 DG 652 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, yaralanan 2 sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Karayolu ekiplerinin kaza yapan araçların parçalarını temizlemesinin ardından yolda trafik kontrollü sağlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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