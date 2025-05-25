Sakarya Sağlık Müdürlüğünden "hastaya yanlış tedavi" iddialarına ilişkin açıklama
Sakarya Sağlık Müdürlüğü, bir hastaya yanlış tedavi uygulandığına dair sosyal medya paylaşımlarına ilişkin hukuki süreç başlatıldığını bildirdi.
Sakarya Sağlık Müdürlüğü, bir hastaya yanlış tedavi uygulandığına dair sosyal medya paylaşımlarına ilişkin hukuki süreç başlatıldığını bildirdi.
Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, ilgili hastanın tıbbi dosyaları ve raporlarının detaylı şekilde incelendiği belirtildi.
Yapılan değerlendirmede, hastanın böbreğinde tespit edilen kitlenin radyolojik görüntülemelerle boyutunun ve taşıdığı risk faktörlerinin ortaya konulduğu, bu bulguların hastanın böbrek sağlığı açısından ciddi tehdit oluşturduğunun anlaşıldığı aktarılan açıklamada, ayrıca ileri tetkiklerde kitlenin uzak organlara yayılım göstermediğinin belirlendiği, bu tür lezyonlarda tıbbi standartlara uygun cerrahi müdahalenin önerildiğinin tespit edildiği kaydedildi.
Açıklamada, yapılan tüm tıbbi işlemler ve alınan kararların, güncel bilimsel veriler ve ulusal/uluslararası tedavi protokolleri çerçevesinde, hastanın sağlığını koruma amacıyla gerçekleştirildiğinin anlaşıldığı, bu bağlamda hasta yönetimi sürecinde herhangi bir ihmal veya hataya rastlanmadığı anlatıldı.
Son günlerde kamuoyunu yanıltıcı nitelikte bazı sosyal medya paylaşımları ve yorumlar üzerinden sağlık kurumlarını ve sağlık çalışanlarını hedef alan asılsız ve provokatif iddiaların gündeme getirildiğinin gözlemlendiği belirtilen açıklamada, "Bu iddialarla ilgili hukuki süreç başlatılmış olup, konunun adli makamlarca titizlikle incelendiği bilgisi paylaşılmak istenir. Halkımızdan, ülkemizin dört bir yanında fedakarca görev yapan, gece gündüz demeden vatandaşlarımızın sağlığı için büyük özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımız hakkında ortaya atılan bu tür mesnetsiz iddialara itibar etmemelerini, doğru ve güvenilir bilgi için resmi kurumlardan yapılan açıklamaları esas almalarını önemle rica ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
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