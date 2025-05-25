Sakarya Sağlık Müdürlüğünden "hastaya yanlış tedavi" iddialarına ilişkin açıklama

Sakarya Sağlık Müdürlüğü, bir hastaya yanlış tedavi uygulandığına dair sosyal medya paylaşımlarına ilişkin hukuki süreç başlatıldığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, ilgili hastanın tıbbi dosyaları ve raporlarının detaylı şekilde incelendiği belirtildi.

Yapılan değerlendirmede, hastanın böbreğinde tespit edilen kitlenin radyolojik görüntülemelerle boyutunun ve taşıdığı risk faktörlerinin ortaya konulduğu, bu bulguların hastanın böbrek sağlığı açısından ciddi tehdit oluşturduğunun anlaşıldığı aktarılan açıklamada, ayrıca ileri tetkiklerde kitlenin uzak organlara yayılım göstermediğinin belirlendiği, bu tür lezyonlarda tıbbi standartlara uygun cerrahi müdahalenin önerildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, yapılan tüm tıbbi işlemler ve alınan kararların, güncel bilimsel veriler ve ulusal/uluslararası tedavi protokolleri çerçevesinde, hastanın sağlığını koruma amacıyla gerçekleştirildiğinin anlaşıldığı, bu bağlamda hasta yönetimi sürecinde herhangi bir ihmal veya hataya rastlanmadığı anlatıldı.