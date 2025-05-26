İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arkan'ın oğlu evlendi

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan'ın oğlu Enes Arkan, Tuğçe Öztürk ile dünya evine girdi.

Serdivan ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen törende, Atilla ve Zeynep Arkan'ın oğulları Enes Arkan ile Ertan ve Esra Öztürk'ün kızları Tuğçe Öztürk'ün nikahını Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu kıydı.

Protokolün nikah şahitliği yaptığı törende Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, çifti tebrik ederek aile cüzdanını takdim etti.

Törene, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Anayasa Mahkemesi Üyesi Ömer Çınar, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Başkanvekili Yavuz Atar, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Kemal Kaptaner, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz, Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Ferhat Pirinççi, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Yılmaz Akıncı, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Genel Koordinatörü Nebi Miş, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil ile belediye başkanları, diğer ilgililer ve davetliler katıldı.