Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya sahillerinde cankurtaranlar 1 Haziran'da göreve başlayacak

        Sakarya Büyükşehir Belediyesince zorlu eğitimlerden geçirilerek seçilen 72 cankurtaran, 1 Haziran'dan itibaren Karadeniz kıyısındaki sahillerde denize girenlerin can güvenliğini sağlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 15:43 Güncelleme: 28.05.2025 - 15:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya sahillerinde cankurtaranlar 1 Haziran'da göreve başlayacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya Büyükşehir Belediyesince zorlu eğitimlerden geçirilerek seçilen 72 cankurtaran, 1 Haziran'dan itibaren Karadeniz kıyısındaki sahillerde denize girenlerin can güvenliğini sağlayacak.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, cankurtaranlar Karasu, Kocaali ve Kaynarca'da 54 kilometrelik sahil şeridinde görev yapacak.

        Zorlu sınavları geçtikten sonra 46 kulede, 7 jet ski, 2 ATV, bot ve arazi aracıyla son tatbikatını gerçekleştiren cankurtaranlar, suda insan çekme, su altı ve su üstü kurtarma kabiliyeti, vakaya en hızlı müdahale konularında eğitim gördü.

        Cankurtaran operasyonlarını, 3 ilçede kurulacak merkezlerde 2 idari personel komuta edecek.

        Sezon öncesi bölgede hazırlıklarını tamamlayan cankurtaranlar, 1 Haziran'dan itibaren 15 Eylül'e kadar 10.00-19.00 saatlerinde hizmet verecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kremlin: Barış görüşmeleri İstanbul'da olabilir
        Kremlin: Barış görüşmeleri İstanbul'da olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü zirvemizin önemi kritik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü zirvemizin önemi kritik
        Sosyal medyada tepki çekmişti! Ayaklarıyla salata yıkamıştı!
        Sosyal medyada tepki çekmişti! Ayaklarıyla salata yıkamıştı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Saldırıların 600. günü! 'Trump'a Netanyahu'ya baskı yap' çağrısı
        Saldırıların 600. günü! 'Trump'a Netanyahu'ya baskı yap' çağrısı
        Alonso'nun yeni prensi!
        Alonso'nun yeni prensi!
        İstanbul'daki kanlı pusuda husumet iddiası!
        İstanbul'daki kanlı pusuda husumet iddiası!
        Ünlüler sıradan bir hayat yaşasaydı hangi mesleği yapardı?
        Ünlüler sıradan bir hayat yaşasaydı hangi mesleği yapardı?
        TMSF'ye geçen Papara'dan açıklama
        TMSF'ye geçen Papara'dan açıklama
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        "Hayatının film olmasını istiyoruz"
        "Hayatının film olmasını istiyoruz"
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Ne Antalya ne de Muğla... Burası Karaman!
        Ne Antalya ne de Muğla... Burası Karaman!
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?

        Benzer Haberler

        Sürücüsünün kavşakta drift attığı otomobil ağaca çarptı; 3 yaralı
        Sürücüsünün kavşakta drift attığı otomobil ağaca çarptı; 3 yaralı
        Sakarya'da kavşakta drift atan otomobil ağaca çarptı; 3 yaralı
        Sakarya'da kavşakta drift atan otomobil ağaca çarptı; 3 yaralı
        Sakarya'da kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünleri sergilendi
        Sakarya'da kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünleri sergilendi
        Park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı
        Park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı
        Sakarya'da, servis minibüsünün çarptığı emekli polis yaralandı
        Sakarya'da, servis minibüsünün çarptığı emekli polis yaralandı
        Sakarya'da aracıyla çarptığı çocuğun ölümüne sebep olan sürücünün yargılanm...
        Sakarya'da aracıyla çarptığı çocuğun ölümüne sebep olan sürücünün yargılanm...