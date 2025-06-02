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        Serdivan'da kurban satış ve kesim noktalarında denetimler yapılıyor

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kurban satış ve kesim noktalarında düzen ve hijyenin sağlanması için denetimler yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 16:35 Güncelleme: 02.06.2025 - 17:28
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        Serdivan'da kurban satış ve kesim noktalarında denetimler yapılıyor
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        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kurban satış ve kesim noktalarında düzen ve hijyenin sağlanması için denetimler yapılıyor.

        Belediyenden yapılan açıklamaya göre, Serdivan Kaymakamlığı İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonunun 2025 yılı Kurban Bayramı öncesinde aldığı kararlar doğrultusunda zabıta ekipleri, kurban satış ve kesim yerlerinde denetimlerine başladı.

        Vatandaşların kurban ibadetlerini dini hükümlere, sağlık koşullarına ve çevre temizliğine uygun yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, satış ve kesim alanlarında düzen ve hijyenin sağlanması hedefleniyor.

        İlçe genelinde belirlenen yaklaşık 60 kurban satış ve kesim noktasında yürütülen denetimler, İl Kurban Hizmetleri Komisyonunun koordinasyonunda sürdürülüyor.

        Komisyon, Serdivan Belediye Başkanlığı, İlçe Müftülüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Serdivan Şubesi temsilcilerinden oluşuyor.

        Ekipler, kurbanlık hayvanların sağlık kontrollerinden kesim alanlarının fiziki şartlarına kadar birçok başlıkta titiz değerlendirme yaparak, Kurban Bayramı süresince vatandaşların güvenli ve sağlıklı ortamda ibadetlerini yerine getirmeleri için önlemler alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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