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        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde önce bariyerlere, ardından tıra çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 20:07 Güncelleme: 03.06.2025 - 20:07
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        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde önce bariyerlere, ardından tıra çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.

        Sakarya Bilecik D-650 kara yolu Bilecik istikameti Pamukova Mekece Mahallesi mevkisinde M.E. idaresindeki 34 NL 3042 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere, ardından A.B. yönetimindeki 42 Y 6383 dorse plakalı çekiciye çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kaza yaralanan otomobildeki yolcu E.E. sağlık ekiplerince Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        - Akyazı'da evde rahatsızlanan kişi hastanede öldü

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde evde rahatsızlanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Yeni Mahalle 5014. Sokak'ta Ömer S'nin (77), evde rahatsızlanması üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelinin müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne götürülen Ömer S, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Ömer S. ile aynı evde kalan yabancı uyruklu 2 kişi ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

        Otopsi işlemlerinin ardından Ömer S'nin cenazesi, memleketi Hatay'a gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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