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        Vali Doğan'dan Kurban Bayramı mesajı

        Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 12:28 Güncelleme: 05.06.2025 - 12:28
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        Vali Doğan'dan Kurban Bayramı mesajı
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        Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Doğan, mesajında, Kurban Bayramı'nın bereket, huzur ve mutluluk getirmesi ile barışa vesile olması temennisinde bulundu.

        Bayramların sevgiye, barışa, dostluğa, kardeşliğe, birlik ve beraberliğe açılan kapılar olduğuna işaret eden Doğan, "Bayram günleri, üzüntülerin, kaygıların ve sıkıntıların unutulduğu, sevinçlerin arttığı, sevginin, saygının ve hoşgörünün pekiştiği, umutların yeşerdiği, toplumsal barışın, millet olma bilincinin ve birlikte yaşama iradesinin güç kazandığı müstesna günlerdir." ifadesini kullandı.

        Vali Doğan, bayramların aynı inanç istikametinde birleştiren, iman kardeşliğini tezahür ettiren, manevi mirası asırlara akseden ses olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

        "Sevinmenin ve sevindirmenin en güzel vaktidir… Bu en güzel günlerde bayramın sevincini, coşkusunu gönüllerden gönüllere taşımalıyız. Çocuklarımızı bayramın coşkusuyla kanatlandırırken yaralı gönülleri, yorgun yürekleri onarmalıyız. Bayram sofralarını, bayram sohbetlerini sıla-i rahim bereketine gark etmeliyiz. Müslüman alemini, memleketimizi; ihtiyaç sahiplerinin, hastaların, yetimlerin, gariplerin, kimsesizlerin tebessümüyle nurlandırmalıyız."

        Doğan, kentteki insanların bayramlarını huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından tüm tedbirlerin alındığını aktararak, bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi için vatandaşların "her bir trafik kuralına uymanın bir hayat kadar değerli olduğu" anlayışı içerisinde hareket etmelerini temenni etti.

        Tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Doğan, "Kesilen kurbanların, yapılan tüm ibadetlerin kabul olmasını; hac farizasını yerine getirmek için mübarek topraklarda bulunan kardeşlerimizin ibadetlerinin makbul olmasını Rabbimden niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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