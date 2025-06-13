Sakarya'da kumaşa emdirilmiş 4 bin 200 içimlik sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Sakarya'da kumaşa emdirilmiş 4 bin 200 içimlik sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

Polis ekiplerince B.A'nın (27) H.S. (28) ve M.S'ye (34) uyuşturucu sattığının tespit edilmesi üzerine 3 kişinin üstleri ile 1 araçta arama yapıldı.

Aramada, sentetik uyuşturucu hammaddesi emdirilmiş 4 bin 200 içimlik 21 ince siyah kumaş, 1 milyon 364 bin içimlik olarak kullanılacak 1 kilo 400 gram rulo şeklindeki siyah ince kumaş, 2 telefon ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 500 lira ele geçirildi.

Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.