Sakarya'da drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, otomobilin plakasının 06 FU 0435 olduğunu tespit etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, otoyolun Ankara istikameti Sakarya mevkisindeki dinlenme tesisinde bir kişinin otomobiliyle drift yapmasına ilişkin inceleme başlatıldı.

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