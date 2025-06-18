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        Sakarya merkezli "bungalov dolandırıcılığı" operasyonunda 50 şüpheli yakalandı

        Sakarya merkezli 13 ilde, bungalov işletme hesaplarına ait bilgileri kullanarak açtıkları sayfalar üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 50 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 14:44 Güncelleme: 18.06.2025 - 14:44
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        Sakarya merkezli "bungalov dolandırıcılığı" operasyonunda 50 şüpheli yakalandı
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        Sakarya merkezli 13 ilde, bungalov işletme hesaplarına ait bilgileri kullanarak açtıkları sayfalar üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 50 şüpheli gözaltına alındı.

        Sakarya, Pamukova ve Geyve cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında çalışma yürütüldü.

        Sakarya, Adana, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Samsun, Osmaniye, Kahramanmaraş, Şırnak, Bitlis, Konya, Ankara ve Malatya'da düzenlenen operasyonda, 50 şüpheli yakalandı.

        Sapanca ilçesinde bulunan bungalov işletme hesaplarına ait bilgileri kullanarak sahte bungalov sayfaları açmak suretiyle kişilerin toplam 263 bin lira mağdur edildiği belirlendi.

        Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen GSM hat ve ATM kartları, tarihi eser olduğu değerlendirilen 12 sikke, ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

        Öte yandan "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan şüphelilere ait 15 milyon değerinde 10 binek araca, 1 milyon 100 lira değerinde ziynet eşyasına el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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