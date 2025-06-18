Sakarya merkezli "bungalov dolandırıcılığı" operasyonunda 50 şüpheli yakalandı

Öte yandan "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan şüphelilere ait 15 milyon değerinde 10 binek araca, 1 milyon 100 lira değerinde ziynet eşyasına el konuldu.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen GSM hat ve ATM kartları, tarihi eser olduğu değerlendirilen 12 sikke, ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Sakarya, Pamukova ve Geyve cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında çalışma yürütüldü.

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