Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kentte yapımı devam eden metrobüs hattı çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, 19,5 kilometrelik hattın birçok noktasında eş zamanlı çalıştıklarını, hizmetin süratle Sakaryalı toplu taşıma kullanıcılarıyla buluşturulacağını belirtti.

Metrobüs hattının devreye alınmasıyla kentin ulaşım altyapısının önemli ivme kazanacağını vurgulayan Alemdar, şunları kaydetti:

"Sakarya'yı metrobüsle buluşturuyoruz. Şehre hızlı, modern ve sağlıklı ulaşım projesi kazandırmak için yola çıktık. Hedefimiz, Şehir Hastanesi ile Adapazarı şehir merkezi arasında kesintisiz, konforlu ve güvenli ulaşım sağlamak. Metrobüs projesi, Sakarya'nın ulaşım vizyonunu ileriye taşıyacak. Çok şükür günden güne mesafe kat ediyoruz. Ekiplerimiz farklı noktalarda eş zamanlı olarak çalışıyor. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

- UCI Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Şampiyonası'nda milli takıma destek çağrısı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla organize edilen şampiyonada, 30 ülkeden 100'e yakın sporcu ağırlanacak.

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlenecek turnuvaya, Türkiye'den 16'sı erkek, 8'i kadın olmak üzere 24 sporcu katılacak.

Milli Takımlar Direktörü Şükrü Bingöl, Sakarya'da 22 Haziran Pazar düzenlenecek UCI Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı'nda ter dökecek sporcular için destek istedi.

On gündür kamp sürecinde olduklarını ifade eden Bingöl, "Sporcularımızı mental ve fiziksel olarak hazırlamaya çalışıyoruz. Çok büyük bir organizasyon olacak burada. Dünyanın en iyi, sayılı sporcularıyla sporcularımız pedal çevirecek. Ay yıldızlı forma altında elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağız. Sakaryalıları bu önemli yarışta Milli Takımımıza destek vermeye bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli sporculardan Arda Topal, "Çok büyük organizasyonda yarışacağız. Pazar günü yapılacak yarışlara çok uzun süredir hazırlanıyoruz. Büyük emek verdik. Dünya ve Avrupa şampiyonlarına karşı pedal çevireceğiz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.