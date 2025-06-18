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        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kentte yapımı devam eden metrobüs hattı çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 17:54 Güncelleme: 18.06.2025 - 17:54
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        Sakarya'dan kısa kısa
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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kentte yapımı devam eden metrobüs hattı çalışmalarını inceledi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, 19,5 kilometrelik hattın birçok noktasında eş zamanlı çalıştıklarını, hizmetin süratle Sakaryalı toplu taşıma kullanıcılarıyla buluşturulacağını belirtti.

        Metrobüs hattının devreye alınmasıyla kentin ulaşım altyapısının önemli ivme kazanacağını vurgulayan Alemdar, şunları kaydetti:

        "Sakarya'yı metrobüsle buluşturuyoruz. Şehre hızlı, modern ve sağlıklı ulaşım projesi kazandırmak için yola çıktık. Hedefimiz, Şehir Hastanesi ile Adapazarı şehir merkezi arasında kesintisiz, konforlu ve güvenli ulaşım sağlamak. Metrobüs projesi, Sakarya'nın ulaşım vizyonunu ileriye taşıyacak. Çok şükür günden güne mesafe kat ediyoruz. Ekiplerimiz farklı noktalarda eş zamanlı olarak çalışıyor. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

        - UCI Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Şampiyonası'nda milli takıma destek çağrısı

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla organize edilen şampiyonada, 30 ülkeden 100'e yakın sporcu ağırlanacak.

        Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlenecek turnuvaya, Türkiye'den 16'sı erkek, 8'i kadın olmak üzere 24 sporcu katılacak.

        Milli Takımlar Direktörü Şükrü Bingöl, Sakarya'da 22 Haziran Pazar düzenlenecek UCI Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı'nda ter dökecek sporcular için destek istedi.

        On gündür kamp sürecinde olduklarını ifade eden Bingöl, "Sporcularımızı mental ve fiziksel olarak hazırlamaya çalışıyoruz. Çok büyük bir organizasyon olacak burada. Dünyanın en iyi, sayılı sporcularıyla sporcularımız pedal çevirecek. Ay yıldızlı forma altında elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağız. Sakaryalıları bu önemli yarışta Milli Takımımıza destek vermeye bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Milli sporculardan Arda Topal, "Çok büyük organizasyonda yarışacağız. Pazar günü yapılacak yarışlara çok uzun süredir hazırlanıyoruz. Büyük emek verdik. Dünya ve Avrupa şampiyonlarına karşı pedal çevireceğiz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Genç sporculardan Emine Irmak Sezer, parkuru tanımak için antrenmanlarını Sakarya'da yaptıklarını belirterek, tüm Sakarya'yı destek için Bisiklet Vadisi’ne davet etti.

        ​​​​​​​- 4 merkez ilçeye 12 kilometrelik yeni kanalizasyon ve yağmur suyu hattı yapılacak

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), kent genelindeki altyapı güçlendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Arifiye, Serdivan, Erenler ve Adapazarı ilçelerinin evsel atık sularını arıtma tesislerine güvenle taşıyacak ve yoğun yağışlara karşı altyapıda güven sağlayacak 12 kilometrelik hattın ihale sürecinin 3 Temmuz Perşembe tamamlanacağı belirtilen açıklamada, "Yeni yağmur suyu ve atık su hatlarının yapılacağı proje kapsamında şehrin güçlü altyapı ağı genişleyecek. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle altyapı çalışmalarımıza hız kazandırdık. 12 kilometrelik proje kapsamında mevcut hatların ihtiyaç duyulan noktalarına yeni atık su ve yağmur suyu hattı kazandıracağız. Şeffaf belediyecilik anlayışımızdan ödün vermeden sürdüreceğimiz ihale sürecini ardından hızla saha çalışmalarını başlatacağız." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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