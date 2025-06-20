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        Vali Doğan'dan Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü mesajı

        Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 08:56 Güncelleme: 20.06.2025 - 08:56
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        Vali Doğan'dan Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü mesajı
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        Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Doğan, mesajında, 21 Haziran'ın, Halit Mollaların, Kazım Kaptanların öncülüğünde milletin bağrından çıkan direnişin, şehrin yeniden ayağa kalkışının, gösterdiği kahramanlığın yıl dönümü olduğunu belirtti.

        Toprakların, bağımsızlık uğruna canlarını feda eden şehitlerin aziz hatıralarıyla yoğrulmuş, birlik, dirayet ve imanla kazanılmış istiklal mücadelesinin şahidi olduğunu vurgulayan Doğan, "Adapazarı halkı, memleketimizin diğer şehirleri gibi, zorluklar karşısında kenetlenmiş, vatanına ve bayrağına olan bağlılığıyla işgale karşı dimdik durmuş, büyük fedakarlık ve cesaret örneği sergilemiştir. Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşu, milletimizin hürriyete olan inancının açık delilidir. Bu hürriyet aşkı ve istiklal ruhu, her yeni nesilde tekrar dirilecek ve ecdadımızdan devraldığımız manevi miras, aynı inanç ve şuurla istikbale taşınacaktır." ifadelerini kullandı.

        Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, şehit ile gazileri rahmetle ve minnetle yad ettiğini aktaran Doğan, Adapazarı'nın işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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