Vali Doğan'dan Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü mesajı

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Doğan, mesajında, 21 Haziran'ın, Halit Mollaların, Kazım Kaptanların öncülüğünde milletin bağrından çıkan direnişin, şehrin yeniden ayağa kalkışının, gösterdiği kahramanlığın yıl dönümü olduğunu belirtti.

Toprakların, bağımsızlık uğruna canlarını feda eden şehitlerin aziz hatıralarıyla yoğrulmuş, birlik, dirayet ve imanla kazanılmış istiklal mücadelesinin şahidi olduğunu vurgulayan Doğan, "Adapazarı halkı, memleketimizin diğer şehirleri gibi, zorluklar karşısında kenetlenmiş, vatanına ve bayrağına olan bağlılığıyla işgale karşı dimdik durmuş, büyük fedakarlık ve cesaret örneği sergilemiştir. Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşu, milletimizin hürriyete olan inancının açık delilidir. Bu hürriyet aşkı ve istiklal ruhu, her yeni nesilde tekrar dirilecek ve ecdadımızdan devraldığımız manevi miras, aynı inanç ve şuurla istikbale taşınacaktır." ifadelerini kullandı.