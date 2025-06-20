Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesince "Yaz Seninle Güzel" sloganıyla konser gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, etkinlik serisinin üçüncü konuğu Elif Kayacan, Millet Bahçesi'nde sahne aldı.

Yaz konserlerinin dördüncüsü 22 Haziran'da düzenlenecek Dağ Bisikleti Dünya Şampiyonası'nın ardından Ayçiçek Bisiklet Vadisi'nde gerçekleşecek. Etkinlikte şarkıcı İlyas Yalçıntaş konser verecek.

- Metrobüs hattının altyapı çalışmaları sürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), metrobüs hattının altyapısını güçlendiriyor.

SASKİ'den yapılan açıklamaya göre, üstyapı çalışmaları ile yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında güzergah üzerine 13 kilometre kanalizasyon, 5 kilometre yağmur suyu ve 4 bin metre içme suyu hattı inşa ediliyor.

19,5 kilometrelik metrobüs güzergahında kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu hatlarını kapsayan altyapı inşasında sona gelindi. 10 gün içinde tamamlanması hedeflenen proje kapsamında, 79 kişilik ekip 11 farklı noktada çalışmalarını sürdürüyor.

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, açılışa katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel medya plaza açılışına katıldı.

Açılışta konuşan Yavuz, ilin son yıllarda gelişimini artırarak devam ettirdiğini, önemli icraatların ve işlerin gerçekleştirildiğini söyledi.

Cumhur İttifakı'nın güçlü bir aile olduğunu belirten Yavuz, "Bize de hangi noktada ne düşerse onu yapmanın gayreti içerisindeyiz. Türkiye'miz ve Sakarya'mız çok güzelleşti ve değişti. Daha da değişmesi, güzelleşmesi ve iyileşmesi için var gücümüzle daha da çalışmamız gerekiyor. Medyanın da bize katkısı olağanüstü fazla oluyor." diye konuştu.

Yavuz, plaza açılışı gerçekleştirilen medya kuruluşunun önünün açık olduğunu, tecrübeli ekibiyle Sakarya'ya katkılarının son derece iyi olacağı noktasında kanaatinin net olduğunu kaydetti.