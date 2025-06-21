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        Sakarya'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 12 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 06:59 Güncelleme: 21.06.2025 - 06:59
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        Sakarya'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 12 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu 12 kişi yaralandı.

        İstanbul'dan Denizli'ye giden A.T. idaresindeki 34 YK 4734 plakalı yolcu otobüsü, D-650 karayolu Bilecik istikameti Gökgöz Mahallesi mevkisinde E.Y. yönetimindeki 42 AON 570 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Çarpmanın ardından bir süre giden otobüs, akaryakıt istasyonunda durdu. Haber verilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kaza nedeniyle araçta sıkışanlar, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

        Yaralanan sürücü A.T, yedek şoför Ö.A. ve muavin H.G. ile yolcular R.Y, S.B, R.M, M.G, S.A, Ş.E, C.U.E, V.K, N.A. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Öte yandan, otobüsteki diğer yolcular, akaryakıt istasyonunda bir süre bekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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