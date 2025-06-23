Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Otomasyon mühendisi, babasına yardım amacıyla başladığı çiftçilikte organik çilek üretiyor

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde babasına destek olmak amacıyla başladığı çiftçiliği meslek edinen otomasyon mühendisi, ürettiği organik çilekleri bölge halkına ve çevre illerdeki müşterilerine sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 11:15 Güncelleme: 23.06.2025 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomasyon mühendisi, babasına yardım amacıyla başladığı çiftçilikte organik çilek üretiyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde babasına destek olmak amacıyla başladığı çiftçiliği meslek edinen otomasyon mühendisi, ürettiği organik çilekleri bölge halkına ve çevre illerdeki müşterilerine sunuyor.

        Kadıköy Mahallesi'nde babasına çiftçilik işlerinde yardımcı olan 29 yaşındaki otomasyon mühendisi Bilal Mat, tarımla uğraşırken tanıdığı bir ziraat mühendisinin önerisiyle çilek üretimine yöneldi.

        İlk etapta fide üreten ve ilgi görmesi üzerine bu alana yatırımını artıran Mat, 3 dönümlük alanda başladığı organik çilek üretimini kısa sürede 6 dönüme çıkardı.

        Mat, AA muhabirine, yoğun talep üzerine 6 dönüme çıkardığı alanın da yeterli gelmediğini, üretimi 10 ila 15 dönümde yapmayı planladığını anlattı.

        Organik tarıma yönelme nedenlerinin başında aile olarak sağlıklı ve doğal gıdaya ulaşma arayışlarının geldiğini belirten Mat, "Çocuklarımız için daha sağlıklı ve güvenilir ürünler yetiştirmek istiyorduk. Zamanla sosyal medya ve haberlerde gördüğümüz gıda güvenliği konuları bizi bu üretime teşvik etti. Organik ve doğal tarım konusunda vatandaşlardan da çok olumlu geri dönüşler alıyoruz." diye konuştu.

        Mat, Kocaali'de kurdukları işletmedeki ürünlerin tadı ve doğallığının müşteri portföylerini her geçen gün artırdığından bahsederek, sadece üretimi artırmayı değil, aynı zamanda bölgedeki tarım faaliyetlerine örnek olacak model oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinden çilek toplamak için gelen Şehriye Karacak, organik ürünleri almayı tercih ettikleri için burayı tercih ettiklerini söyledi.

        Ailesiyle tarlaya gelen 12 yaşındaki Hilal Albayrak, "Ben çilek yemeyi çok severim. Yani çilek cenneti bile diyebilirim buraya." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Devlet Bahçeli: Herkes kirli rolünü oynamakta
        Devlet Bahçeli: Herkes kirli rolünü oynamakta
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        ABD'de soru işareti: Uranyuma ne oldu?
        ABD'de soru işareti: Uranyuma ne oldu?
        "'2 hafta' sözü İran'ı hazırlıksız yakalamak içindi"
        "'2 hafta' sözü İran'ı hazırlıksız yakalamak içindi"
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Arkadaş ortamında sohbet ediyorlardı... Kurşun yağmuru!
        Arkadaş ortamında sohbet ediyorlardı... Kurşun yağmuru!
        NBA'de şampiyon Oklahoma City Thunder!
        NBA'de şampiyon Oklahoma City Thunder!
        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!
        "Arabam arızalandı" diye çağırdı... Miras için öldürdü!
        "Arabam arızalandı" diye çağırdı... Miras için öldürdü!
        Halı saha maçında kanlar içinde yere yığıldı!
        Halı saha maçında kanlar içinde yere yığıldı!
        Motorine indirim bekleniyor
        Motorine indirim bekleniyor
        Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
        Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
        Elektrikli oto reklamlarına 15.8 milyon TL ceza
        Elektrikli oto reklamlarına 15.8 milyon TL ceza
        İzin yerine para istenemez
        İzin yerine para istenemez
        Fransa Cumhurbaşkanı'nın otomobili Türkiye'ye geliyor
        Fransa Cumhurbaşkanı'nın otomobili Türkiye'ye geliyor
        Lüks araç satışı sigortaya yansıdı
        Lüks araç satışı sigortaya yansıdı
        Dünyanın en eski kitapçısı nerede?
        Dünyanın en eski kitapçısı nerede?

        Benzer Haberler

        Sakarya'da otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında
        Sakarya'da otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında
        UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası, Sakarya'da gerçekleştirildi...
        UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası, Sakarya'da gerçekleştirildi...
        Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Sakarya'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Sakarya'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Sakarya'da UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası sona erdi
        Sakarya'da UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası sona erdi
        Sakarya'da traktör bayisinde yangın (3)
        Sakarya'da traktör bayisinde yangın (3)