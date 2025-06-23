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        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kocaali Sosyal Tesisleri'nin yaz sezonu boyunca çarşamba ve perşembe günleri kadınlara ücretsiz olacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 14:31 Güncelleme: 23.06.2025 - 14:31
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kocaali Sosyal Tesisleri'nin yaz sezonu boyunca çarşamba ve perşembe günleri kadınlara ücretsiz olacağını duyurdu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 25 ve 26 Haziran başlayacak uygulama kapsamında saat 09.00'da Demokrasi Meydanı'ndan hareket edileceği, 16.30'da Kocaali'den Adapazarı'na dönüş yapılacağı belirtildi.

        Açıklamada, 20 bin metrekarelik alan üzerinde plajı, yüzme havuzu, oyun grupları, yürüyüş yolları, spor ve yeşil alanları, kafeteryası bulunduğu sosyal tesisin içerisinde de bebek bakım odası, çocuk oyun parkı ile çocuk oyun havuzu bulunduğu aktarıldı.

        Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi resmi web sitesinde yer alan formdan kaydını yaptıranların bu uygulamadan yararlanabileceğini kaydedildi.

        - Serdivan'da "Yeşil Alanlara" bakım yapıldı

        Serdivan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin çeşitli noktalarında rutin bakım çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler Otuzikievler Mahallesi'nde bulunan muhtarlık binası çevresinde kapsamlı ot biçme ve temizlik faaliyeti gerçekleştirdi.

        Açıklamada, çevre düzenleme ve temizlik çalışmalarına tüm mahallelerde devam edildiği, vatandaşların yaşam konforunu artırmak adına bu tür uygulamaların periyodik olarak sürdürüleceği belirtildi.

        - "Engelsiz Hobi Atölyeleri" yaz okulu sürüyor

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğünce özel gereksinimli bireyler için düzenlenen "Engelsiz Hobi Atölyeleri" yaz okulu programıyla hizmete devam edecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Gelişim Merkezi'nde, dil ve sayı becerileri, el sanatları, tasarım ve mutfak atölyesi gibi pek çok farklı içerikle bireylerin sosyal, bilişsel ve sanatsal yönleri destekleneceği atölye eğitimlerine katılmak isteyenler, 23-30 Haziran'da kayıt yaptırabilecek.

        Detaylı bilgi ve kayıt için Sosyal Gelişim Merkezi'ne ve 444 40 54 (Dahili: 3737 - 3780) numaralı telefondan başvuru yapılabilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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