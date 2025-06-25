Sakarya'da tarım araçlarının karıştığı kaza verileri paylaşıldı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, traktör ve tarım araçlarının karıştığı kazalara ilişkin verileri paylaştı.

Açıklamaya göre, jandarma ekiplerince 2025 yılı içerisinde 4 bin 86 tarım aracı ve sürücüsü denetlendi, kural ihlali ve eksikliği bulunan 183 araca işlem yapıldı. 125 sürücüye rops demiri eksikliğinden cezai işlem uygulanırken, 72 araç trafikten men edildi, 13 sürücü hakkında işlem gerçekleştirildi.

Bu yıl meydana gelen 17 traktör kazasında 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. "Patpat" olarak tabir edilen tarım aracının karıştığı 8 kazada ise 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Jandarma sorumluluk sınırlarında 2023-2024 yıllarında, traktörlerin karıştığı 146 trafik kazasının 14'ünde ölüm, "Patpat" isimli tarım aracının karıştığı 40 kazada ise 58 yaralanma yaşandı.

Kazalar, engebeli veya eğimli arazide devrilme, toprak veya çamurlu zeminde kayma, aşırı hızla seyretme sonucu gerçekleşirken, meydana gelen ölüm ve yaralanmaların yüzde 91'i rops demiri kullanılmamasından kaynaklandı.