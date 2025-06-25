Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da tarım araçlarının karıştığı kaza verileri paylaşıldı

        Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, traktör ve tarım araçlarının karıştığı kazalara ilişkin verileri paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 15:23 Güncelleme: 25.06.2025 - 15:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da tarım araçlarının karıştığı kaza verileri paylaşıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, traktör ve tarım araçlarının karıştığı kazalara ilişkin verileri paylaştı.

        Açıklamaya göre, jandarma ekiplerince 2025 yılı içerisinde 4 bin 86 tarım aracı ve sürücüsü denetlendi, kural ihlali ve eksikliği bulunan 183 araca işlem yapıldı. 125 sürücüye rops demiri eksikliğinden cezai işlem uygulanırken, 72 araç trafikten men edildi, 13 sürücü hakkında işlem gerçekleştirildi.

        Bu yıl meydana gelen 17 traktör kazasında 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. "Patpat" olarak tabir edilen tarım aracının karıştığı 8 kazada ise 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Jandarma sorumluluk sınırlarında 2023-2024 yıllarında, traktörlerin karıştığı 146 trafik kazasının 14'ünde ölüm, "Patpat" isimli tarım aracının karıştığı 40 kazada ise 58 yaralanma yaşandı.

        Kazalar, engebeli veya eğimli arazide devrilme, toprak veya çamurlu zeminde kayma, aşırı hızla seyretme sonucu gerçekleşirken, meydana gelen ölüm ve yaralanmaların yüzde 91'i rops demiri kullanılmamasından kaynaklandı.

        Traktörde kaza ve devrilmelerde sürücüye yaşam boşluğu sağlayan rops demirinin önemine dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Trafik kazalarının azaltılması için sürücü ve vatandaşlarımızın daha duyarlı olmaları, rops demirini aktif şekilde kullanmaları, traktör römorklarının arka kısımlarına reflektör takmaları, yavaş hızda seyretmeleri, traktör ve yük üzerinde yolcu taşımamaları ve römorklara dengeyi bozabilecek aşırı yük yüklememeleri gerekmektedir. Ayrıca halk arasında 'patpat' olarak isimlendirilen, arkasına ilave ekipmanlar takılarak kullanılan makineler tarım alanları içinde kullanılmak üzere imal edilmiştir. Bu makineler karayolu kullanımı için uygun olmayıp, kural ihlali yapanların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın ilgisi ve desteklerine büyük ihtiyaç vardır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sapığa ceza yağdı! Otizmli kız çocuğuna TIR'da 4 gün cinsel istismar!
        Sapığa ceza yağdı! Otizmli kız çocuğuna TIR'da 4 gün cinsel istismar!
        Biri bıçak biri satırla geldi!
        Biri bıçak biri satırla geldi!
        Sezon ortasında Çeşme susuz mu kalacak?
        Sezon ortasında Çeşme susuz mu kalacak?
        7 yıldır kayıptı! Kocası cinayeti itiraf etti!
        7 yıldır kayıptı! Kocası cinayeti itiraf etti!
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        Damatsız düğün yapmış ölü bulunmuştu! Huzurevine soruşturma!
        Damatsız düğün yapmış ölü bulunmuştu! Huzurevine soruşturma!
        Trump: Ateşkes çok iyi gidiyor
        Trump: Ateşkes çok iyi gidiyor
        Marketteki hırsız kiracısı çıktı! Evine gittiğinde artık çok geçti!
        Marketteki hırsız kiracısı çıktı! Evine gittiğinde artık çok geçti!
        Uğurcan transferinde Fenerbahçe bir adım önde!
        Uğurcan transferinde Fenerbahçe bir adım önde!
        Dağa gitmek istedi, kâbusu yaşattı!
        Dağa gitmek istedi, kâbusu yaşattı!
        F.Bahçe'nin Sancho teklifi ortaya çıktı!
        F.Bahçe'nin Sancho teklifi ortaya çıktı!
        Zabıta memuru canına kıydı! Belediye başkanı yaralandı!
        Zabıta memuru canına kıydı! Belediye başkanı yaralandı!
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        New York'a tarihinin ilk Müslüman adayı: Zohran Mamdani
        New York'a tarihinin ilk Müslüman adayı: Zohran Mamdani
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        Doktorlar için yeni dönem
        Doktorlar için yeni dönem
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Tatilde aşk hali
        Tatilde aşk hali

        Benzer Haberler

        Sapanca'da gizli kamera olayının yaşandığı bungalov kaldırıldı
        Sapanca'da gizli kamera olayının yaşandığı bungalov kaldırıldı
        Sakarya'da iki bungalov imarda usulsüzlük nedeniyle yıkıldı
        Sakarya'da iki bungalov imarda usulsüzlük nedeniyle yıkıldı
        Tesisin çöplük alanında yangın; ekipler müdahale ediyor
        Tesisin çöplük alanında yangın; ekipler müdahale ediyor
        Denizde yüzen çocuk tabanca buldu
        Denizde yüzen çocuk tabanca buldu
        Polise ateş açıp, iş yerine saklanan şüpheli kamerada
        Polise ateş açıp, iş yerine saklanan şüpheli kamerada
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa