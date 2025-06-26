Sakarya'da öğrencilere yönelik etkinliklerle sporun bağımlılıktan koruyucu gücüne dikkat çekildi

Sakarya'da "26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" kapsamında öğrencilere yönelik sportif etkinlikler düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Yeşilay işbirliğinde, "Spor Bağımlılıklardan Korur" sloganıyla Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programda, gençlerde uyuşturucu bağımlılığına karşı farkındalık oluşturulması amaçlandı.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü ve Yeşilay Sakarya Şubesince ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için spor aktivite alanları kuruldu, bilgilendirme stantları açıldı.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Boz, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli Başkomiser Recep Yavuz ve Sakarya Yeşilay Şube Başkanı Prof. Dr. Yusuf Genç'in selamlama konuşmasının ardından okçuluk gösterisi yapıldı.

"İki Ekmek" adlı kısa film ile Yeşilay gönüllüleri tarafından sunulan dramada, uyuşturucu ve madde bağımlılığının etkileri anlatıldı. Çocuklar ve aileleri, Toplum Destekli Polis, Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü, Yeşilay ve Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğünün stantlarında bilgilendirildi.

Alanda kurulan tenis, güreş, masa tenisi ve voleybol gibi çeşitli spor aktivitelerine katılan çocuklar, aileleriyle de eğlenme fırsatı buldu. Bu arada Cemil Boz ile diğer protokol üyeleri, kaleye geçen çocuklara gol atmaya çalıştı. - "Koruyucu ve önleyici çalışmalara önem veriyoruz" Boz, AA muhabirine, çocukları ve gençleri sporla tanıştırarak onların madde bağımlılığından uzak durmalarını hedeflediklerini belirterek, "Önemli olan çocukların bağımlılığa bulaşmadan, önleyici tedbirlerle bulaşmamasını sağlamamız çünkü bulaştıktan sonra bu işin geriye dönüşü çok daha zor oluyor, daha çok emek harcamanız gerekiyor ve geriye dönüşü çok kısıtlı yüzdeliklerde kalıyor." diye konuştu. Çocukların spor branşlarını tanımasını istediklerini belirten Boz, "Hoşlandığı, sevdiği, beğendiği, genetik yatkınlığının olduğu branşlarda devam etsin, boş vakitlerini sporla değerlendirsin, belki de ileride bunu meslek haline dönüştürsün ama bağımlılıklardan uzak kalsın istiyoruz." şeklinde konuştu.