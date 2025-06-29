Çankırı'daki trafik kazasında ölen özel harekat kursiyerinin cenazesi Sakarya'da defnedildi

Çankırı-Ankara kara yolu Hacı Ali kavşağı mevkisinde dün, 5 özel harekat kursiyerinin içerisinde bulunduğu M.F.G. idaresindeki 34 SV 4651 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette seyreden Onur H. yönetimindeki 37 PT 057 plakalı tıra arkadan çarpmış, kazada araçtaki Aybars Musa Ergin ve İsmail Safa Gülel hayatını kaybetmiş, sürücü ile C.M. ve M.C.S. yaralanmıştı.

Törene, Gülel’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu, Özel Harekat Başkan Yardımcısı Veysel Murat Tuğrul, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı Asım Bulat, Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar, Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Ali Can Kocaman, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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