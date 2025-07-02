Sakarya'da GSB Yaz Spor Okulları açıldı

Sakarya'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ile Sakarya Büyükşehir Belediyesince Yaz Spor Okulları açılışı gerçekleştirildi.

Metehan Başar Spor Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, burada yaptığı konuşmada, 16 ilçede, 23 farklı branşta, 20 spor tesisinde 3 bin 757 çocuk ve gencin spor eğitimi alacağını söyledi.

Sporun birleştirici, geliştirici ve güçlendirici yönüne yürekten inandıklarını dile getiren Boz, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin yaz aylarını daha verimli, sağlıklı ve dolu dolu geçirmeleri amacıyla düzenlediğimiz bu programlar, aynı zamanda sporu bir yaşam biçimi haline getirmeleri için önemli fırsat sunmaktadır." diye konuştu.

Boz, çocukların sadece spor branşlarını tanımakla kalmadığını aynı zamanda takım ruhunu, disiplinli çalışmayı, paylaşmayı ve dostluğu da öğrendiğini vurgulayarak, sporun kazandırdığı özgüven, azim ve kararlılık gibi değerlerin, hayatlarının her alanında onlara rehber olacağını sözlerine ekledi.