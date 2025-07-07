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        Sakarya'dan yılın ilk yarısında 2 milyar 573 milyon dolarlık ihracat

        EMRE AYVAZ - Türkiye'nin otomotiv ihracatında önemli yere sahip Sakarya, yılın ilk yarısında 2 milyar 573 milyon 221 bin dolarlık dış satım yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 11:09 Güncelleme: 07.07.2025 - 11:09
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        Sakarya'dan yılın ilk yarısında 2 milyar 573 milyon dolarlık ihracat
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        EMRE AYVAZ - Türkiye'nin otomotiv ihracatında önemli yere sahip Sakarya, yılın ilk yarısında 2 milyar 573 milyon 221 bin dolarlık dış satım yaptı.

        AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, ihracatta İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara, İzmir ve Gaziantep'in ardından yedinci sırada bulunan Sakarya, ocak-haziran döneminde ülke dış satımına yüzde 2,25 katkı sağladı.

        Başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, kimyevi maddeler ve mamulleri, çelik, iklimlendirme sanayi, makine ve aksamları sektörleriyle ekonomiye güç katmayı sürdüren Sakarya, yılın ilk yarısında 138 ülke ve 8 serbest bölgeye 2 milyar 573 milyon 221 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

        Sakarya'nın ihracatının yüzde 84,86'sını gerçekleştiren otomotiv sektöründe, 2 milyar 183 milyon 799 bin dolarlık dış satım yapıldı.

        En çok ihracat yapılan ikinci sektör 90 milyon 384 bin dolarla demir ve demir dışı metaller oldu. Bunu 48 milyon 359 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 40 milyon 202 bin dolarla çelik, 37 milyon 475 bin dolarla iklimlendirme sanayisi, 35 milyon 366 bin dolarla makine ve aksamları takip etti.

        Söz konusu sektörler arasında yılın ilk yarısında ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre en çok artıran sektör, yüzde 2 bin 666 ile deri ve deri mamulleri oldu.

        - En fazla ihracat Fransa'ya

        Ocak-haziran döneminde kentten en fazla ihracat 351 milyon 766 bin dolarla Fransa'ya gerçekleştirildi.

        Sakarya'nın en fazla dış satım yaptığı ikinci ülke ise 345 milyon 61 bin dolarla Polonya oldu. Bunu, 279 milyon 321 bin dolarla İspanya, 273 milyon 193 bin dolarla Birleşik Krallık ve 212 milyon 298 bin dolarla İtalya izledi.

        Kentten yılın ilk 6 ayında en fazla ihracat yapılan 10 ülke şöyle:

        Ülke 2025 Ocak-Haziran (Bin dolar)
        Fransa 351.766
        Polonya 345.061
        İspanya 279.321
        Birleşik Krallık 273.193
        İtalya 212.298
        Almanya 185.083
        Belçika 93.783
        Romanya 80.667
        Çekya 64.339
        Irak 48.806

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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