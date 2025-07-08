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        Akyazı'da seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 09:07 Güncelleme: 08.07.2025 - 09:07
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        Akyazı'da seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        D-100 kara yolunda Adapazarı istikametine seyir halinde olan A.A. yönetimindeki 54 AKL 835 plakalı otomobil, Kızılcıkorman mevkisinde alev aldı.

        Durumu fark ederek aracı emniyet şeridine çeken sürücü A.A, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

        Alevler kısa sürede otomobili sararken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

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