Akyazı'da seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
D-100 kara yolunda Adapazarı istikametine seyir halinde olan A.A. yönetimindeki 54 AKL 835 plakalı otomobil, Kızılcıkorman mevkisinde alev aldı.
Durumu fark ederek aracı emniyet şeridine çeken sürücü A.A, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
Alevler kısa sürede otomobili sararken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.