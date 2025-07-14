Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya kent protokolünden 15 Temmuz mesajları

        AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 17:09 Güncelleme: 14.07.2025 - 17:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya kent protokolünden 15 Temmuz mesajları
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Tever, mesajında, milletin o gece canı pahasına demokrasisine sahip çıktığını belirterek, Sakaryalı hemşehrilerinin ise şehirde direnişin simgesi haline gelen Demokrasi Meydanı'nda Türkiye'nin birlik ve beraberliğine sahip çıktığını anlattı.

        Tarihi gecenin unutulmadığını vurgulayan Tever, "15 Temmuz ruhunu diri tutmak, bu ihaneti ve destansı direnişi gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir.” ifadelerini kullandı.

        - SATSO Başkanı Akgün Altuğ

        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da Türk milletinin tanklara, silahlara, hain kurşunlara karşı sadece göğsünü siper ederek demokrasiye, bayrağına ve ülkesine sahip çıktığını kaydetti.

        Sokakları ve meydanları dolduran her bir vatandaşın Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar kalacağının teminatı olduklarını vurgulayan Altuğ, "Dünyaya demokrasi dersi veren, bayrağına, devletine, kutsal değerlerine sahip çıkan bir milletin ferdi olduğumuzdan dolayı gurur duyuyoruz." açıklamasında bulundu.

        - Erenler Belediyesi Başkanı Şenol Dinç

        Erenler Belediyesi Başkanı Şenol Dinç de hain darbe girişiminde bulunanların, yıllarca vatansever rolünü oynayan hainler olarak Türkiye'nin birlik ve beraberliğini kirli çıkarları uğruna bölmek istediklerini belirtti.

        Milletin hainlere fırsat vermeyerek vatan uğruna canlarını siper ettiklerine değinen Dinç, "Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz’da destan yazan şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        - Hak-İş Konfederasyonu Sakarya İl Başkanlığı

        Hak-İş Konfederasyonu Sakarya İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Mesut Gökdemir, hain darbe girişiminin milletin onurlu duruşu ve demokrasiye olan inancıyla bertaraf edildiği, bu direnişin tarihe “Demokrasiye Sahip Çıkan Milletin Zaferi” olarak altın harflerle yazıldığını ifade etti.

        Darbe girişiminin üzerinden geçen 9 yılda devletin kararlılığı ve toplumun her kesiminin katkısıyla şekillenen ortak irade ruhunun vatana sahip çıktığından bahseden Gökdemir, şöyle devam etti:

        "Konfederasyonumuz, tüm sendikaları ve teşkilatıyla demokrasiden ve özgürlüklerden yana tavrını açıkça ortaya koymuş, sağlam bir demokratik refleksle hareket etmiştir. Bu uğurda Hak-İş üyesi Ahmet Özsoy, Ali Karslı, Celalettin İbiş ve Hakan Gülşen şehit düşmüş, onlarca üyemiz gazi olmuştur. Aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz."

        - Sakarya Barosu Başkanı Musa Adıyaman

        Sakarya Barosu Başkanı Musa Adıyaman, mesajında, Türkiye'nin demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen hain darbe girişimini bir kez daha kınadıklarını belirtti.

        Demokrasiye, hukuk devletine ve milletin iradesine kasteden darbe girişimine canları pahasına direnen şehit ve gazileri anan Adıyaman, bir ülkenin en büyük güvencesinin hukuk devleti ilkesi olduğunu ve her koşulda bu değeri savunacaklarının altını çizdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anız yangını zincirleme kazaya yol açtı!
        Anız yangını zincirleme kazaya yol açtı!
        17.kattan çatıya çıkmak isterken can verdiler!
        17.kattan çatıya çıkmak isterken can verdiler!
        Kartalkaya davasında ikinci hafta!
        Kartalkaya davasında ikinci hafta!
        Ahmet Özer'e terör davasında tahliye kararı
        Ahmet Özer'e terör davasında tahliye kararı
        Vahşet! Üniversite öğrencisinin cansız bedeni valizde bulundu!
        Vahşet! Üniversite öğrencisinin cansız bedeni valizde bulundu!
        Solskjaer'den Jadon Sancho açıklaması!
        Solskjaer'den Jadon Sancho açıklaması!
        En çok göç alan ve veren şehirler
        En çok göç alan ve veren şehirler
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        Yapay zeka Sezen Aksu’dan daha güzel şarkı söyleyecek mi?
        Yapay zeka Sezen Aksu’dan daha güzel şarkı söyleyecek mi?
        Yer altı görüntüleme radarıyla tarlada tespit edildi!
        Yer altı görüntüleme radarıyla tarlada tespit edildi!
        Fenerbahçe'den Xhaka hamlesi!
        Fenerbahçe'den Xhaka hamlesi!
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        Osimhen'de karar haftası!
        Osimhen'de karar haftası!
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem
        Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?

        Benzer Haberler

        Sakarya'nın ilk metrobüs hattının seferleri başladı
        Sakarya'nın ilk metrobüs hattının seferleri başladı
        Polisle çatışıp 6 saat sonra teslim olan şüpheli, tedavisinin ardından tutu...
        Polisle çatışıp 6 saat sonra teslim olan şüpheli, tedavisinin ardından tutu...
        AK Parti Sakarya İl Başkanı Tever'den "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin a...
        AK Parti Sakarya İl Başkanı Tever'den "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin a...
        Sakarya'da kendisinden haber alınamayan kişi ölü bulundu
        Sakarya'da kendisinden haber alınamayan kişi ölü bulundu
        Sakarya'daki havai fişek fabrikası patlaması davasında 6 sanık tekrar yargı...
        Sakarya'daki havai fişek fabrikası patlaması davasında 6 sanık tekrar yargı...
        Vali Doğan'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı
        Vali Doğan'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı