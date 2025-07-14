Sakarya'da tartıştığı babasını tüfekle yaralayan şüpheli yakalandı

Açılan ateş sonucu E.A. yaralanırken, komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1186 Sokak'taki evinin önünde bulunan E.A, henüz bilinmeyen nedenle oğlu B.A. ile tartışmaya başladı.

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