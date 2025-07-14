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        Sakarya'da tartıştığı babasını tüfekle yaralayan şüpheli yakalandı

        Sakarya'nın Erenler ilçesinde tartıştığı babasını pompalı tüfekle yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 18:52 Güncelleme: 14.07.2025 - 18:52
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        Sakarya'da tartıştığı babasını tüfekle yaralayan şüpheli yakalandı
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        Sakarya'nın Erenler ilçesinde tartıştığı babasını pompalı tüfekle yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.

        1186 Sokak'taki evinin önünde bulunan E.A, henüz bilinmeyen nedenle oğlu B.A. ile tartışmaya başladı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine B.A, evin balkonundan sokakta bulunan babası E.A'ya pompalı tüfekle ateş açtı.

        Açılan ateş sonucu E.A. yaralanırken, komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Baba E.A, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olay yerinden kaçan B.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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