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        Sakaryaspor, defans oyuncusu Kolovetsios'u renklerine kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, stoper Dimitrios Kolovetsios ile anlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 12:38 Güncelleme: 15.07.2025 - 12:38
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        Sakaryaspor, defans oyuncusu Kolovetsios'u renklerine kattı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, stoper Dimitrios Kolovetsios ile anlaştı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Takımımız, Dimitrios Kolovetsios ile anlaşma sağlamıştır. Yeni transferimize yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz. Hoş geldin Dimitrios Kolovetsios." ifadelerine yer verildi.

        Dimitrios Kolovetsios, geçen sezon Kayserispor forması giymişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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