Sakaryaspor, defans oyuncusu Kolovetsios'u renklerine kattı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Takımımız, Dimitrios Kolovetsios ile anlaşma sağlamıştır. Yeni transferimize yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz. Hoş geldin Dimitrios Kolovetsios." ifadelerine yer verildi.

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