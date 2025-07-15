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        Sakaryaspor, defans oyuncusu Oğuzhan Açıl'la anlaştı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 25 yaşındaki stoper Oğuzhan Açıl'ı renklerine kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 18:56 Güncelleme: 15.07.2025 - 18:56
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        Sakaryaspor, defans oyuncusu Oğuzhan Açıl'la anlaştı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 25 yaşındaki stoper Oğuzhan Açıl'ı renklerine kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, Oğuzhan Açıl ile anlaşma sağlamıştır. Yeni transferimize yeşil siyah formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Oğuzhan Açıl, geçen sezon 2. Lig ekibi 68 Aksarayspor forması giymişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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