GÜNCELLEME - Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Beylice ile Hacımbey mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Sakarya ve Düzce'den Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle alevlerin yayılım gösterdiği bölgeye, yangın söndürme helikopteri de yönlendirildi.

Düzce'nin Gümüşova ilçesi Yeşilyayla köyü mevkisine yayılım gösteren yangını söndürmek için ekipler havadan ve karadan çalışma yürüttü. Ekiplere vatandaşlar da destek verdi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısmen kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan ve Sakarya Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca ile diğer ilgililer, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

- Düzce Valisi Aslan'ın açıklaması