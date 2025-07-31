Sakarya'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.
H.T. idaresindeki 54 LE 937 plakalı traktör, Akseki Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.