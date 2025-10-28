Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da durdurulan araçta 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Sakarya'da durdurulan araçta 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 10:22 Güncelleme: 28.10.2025 - 10:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da durdurulan araçta 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'da durdurulan araçta 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu madde sevk edeceği belirlenen T.Y. (27) idaresindeki taksi takibe alındı.

        Serdivan ilçesinde durdurulan araçta ve şüphelinin üzerinde narkotik köpeğiyle yapılan aramada 1 kilogram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan T.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        "Fenerbahçe evrim geçirmiş"
        "Fenerbahçe evrim geçirmiş"
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Yurt dışı borçlanma azaldı
        Yurt dışı borçlanma azaldı
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Ekonomi neredeyse futbolumuz da orada
        Ekonomi neredeyse futbolumuz da orada
        13 yıl önce öldürüldü... Bakkal cinayetinde sır perdesi aralandı!
        13 yıl önce öldürüldü... Bakkal cinayetinde sır perdesi aralandı!
        Japonya Başbakanı Trump'ı Nobel'e aday gösterecek
        Japonya Başbakanı Trump'ı Nobel'e aday gösterecek
        Sağanak yağmur ve lodos uyarısı! Sel alarmı verildi
        Sağanak yağmur ve lodos uyarısı! Sel alarmı verildi
        “371 hakem” iddiasına ilişkin açıklama
        “371 hakem” iddiasına ilişkin açıklama
        'İstanbul Senin' operasyonunda 6 tutuklama
        'İstanbul Senin' operasyonunda 6 tutuklama
        ABD bulut bilişim pazarını domine ediyor
        ABD bulut bilişim pazarını domine ediyor
        'İmamoğlu–Gün görüşmesini ben ayarladım'
        'İmamoğlu–Gün görüşmesini ben ayarladım'

        Benzer Haberler

        Sakarya Valiliğinden Balıkesir'deki depreme ilişkin açıklama
        Sakarya Valiliğinden Balıkesir'deki depreme ilişkin açıklama
        Sakarya'da açılan Can Dostlar Parkı, evcil hayvanları ağırladı
        Sakarya'da açılan Can Dostlar Parkı, evcil hayvanları ağırladı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
        Sonbahar yürüyüşünde doğaseverler Doğançay Şelalesi'nde buluştu
        Sonbahar yürüyüşünde doğaseverler Doğançay Şelalesi'nde buluştu
        Farklı suçlardan aranan 4 şüpheli, Sakarya'da saklandıkları bungalovda yaka...
        Farklı suçlardan aranan 4 şüpheli, Sakarya'da saklandıkları bungalovda yaka...
        Doç. Dr. Ömer Faruk Ateş: Her nodül cerrahi müdahale gerektirmez
        Doç. Dr. Ömer Faruk Ateş: Her nodül cerrahi müdahale gerektirmez