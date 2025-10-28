Sakarya'da durdurulan araçta 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Serdivan ilçesinde durdurulan araçta ve şüphelinin üzerinde narkotik köpeğiyle yapılan aramada 1 kilogram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin lira ele geçirildi.

