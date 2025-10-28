Sakarya'dan "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları

Sakarya'da kent protokolü "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, yayımladığı mesajında 29 Ekim'in milletin kaderini değiştiren, özgürlük ve bağımsızlık tutkusunun taçlandığı bir gün olduğunu ifade etti.

Alemdar, "Ben bu vesileyle aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bu uğurda canlarını ortaya koyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyor, bir karış toprak için vatanı müdafaa mücadelesinde gözünü kırpmadan şehadete yürüyen kahraman şehitlerimize rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, milletin inancıyla kazanılan Kurtuluş Savaşı ve ardından Cumhuriyetin ilanıyla taçlandırılan Türkiye'nin, bu vesileyle çağdaş, demokratik ve laik bir hukuk devleti olarak yükselme yoluna girdiğini belirtti.

Altuğ, Sakarya'da iş dünyası olarak, üretim, istihdam ve ihracatla Türkiye'nin kalkınmasına katkı sunmayı ve muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkmayı temel sorumlulukları olarak gördüklerini kaydetti.