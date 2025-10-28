Sakarya'dan "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
Sakarya'da kent protokolü "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Sakarya'da kent protokolü "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, yayımladığı mesajında 29 Ekim'in milletin kaderini değiştiren, özgürlük ve bağımsızlık tutkusunun taçlandığı bir gün olduğunu ifade etti.
Alemdar, "Ben bu vesileyle aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bu uğurda canlarını ortaya koyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyor, bir karış toprak için vatanı müdafaa mücadelesinde gözünü kırpmadan şehadete yürüyen kahraman şehitlerimize rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, milletin inancıyla kazanılan Kurtuluş Savaşı ve ardından Cumhuriyetin ilanıyla taçlandırılan Türkiye'nin, bu vesileyle çağdaş, demokratik ve laik bir hukuk devleti olarak yükselme yoluna girdiğini belirtti.
Altuğ, Sakarya'da iş dünyası olarak, üretim, istihdam ve ihracatla Türkiye'nin kalkınmasına katkı sunmayı ve muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkmayı temel sorumlulukları olarak gördüklerini kaydetti.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, büyük fedakarlık, kararlılık ve milletin sarsılmaz iradesiyle kurulan Cumhuriyetin 102'nci yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.
Sarıbıyık, Cumhuriyetin hedeflediği çağdaş, güçlü ve üretken Türkiye idealine ulaşmak için üniversitelere sorumluluk düştüğünü vurguladı.
Sakarya Barosu Başkanı Musa Adıyaman, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “en büyük eserim” diyerek emanet ettiği Cumhuriyetin 102'nci yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını belirtti.
Cumhuriyetin, özgürlüğün, eşitliğin, hukukun üstünlüğünün ve halk iradesinin ifadesi olduğuna değinen Adıyaman, cumhuriyetin temel ilkelerini yaşatmak ve insan haklarının savunucusu olmayı görev edindiklerini kaydetti.
Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, cumhuriyetin birleştirici özelliğinin olduğunu belirterek, "Cumhuriyet, farklılıklarımızı ayrılık sebebi değil, tam tersine gücümüzün ve zenginliğimizin kaynağı olarak gören, milletimizin birlik ve beraberliğini esas alan yönetim anlayışımızın adıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.