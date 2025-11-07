Habertürk
        Sakarya Haberleri

        Sakarya'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

        Sakarya'da kaçakçılık soruşturmasında 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 16:35 Güncelleme: 07.11.2025 - 16:35
        Sakarya'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
        Sakarya'da kaçakçılık soruşturmasında 1 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında ilçede bir adrese operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 151 bin 200 boş, 16 bin 80 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 135 kilogram tütün, 2 sigara sarma makinesi ve 1 kompresör ele geçirildi.

        Gözaltına alınan A.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

