        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakaryaspor-Serikspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda Sakaryaspor'un 3-2 mağlup eden Serikspor'un teknik sorumlusu Sinan Paşalı, "Çok önemli ve çok zor deplasmandan 3 puan aldık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 18:58 Güncelleme: 08.11.2025 - 18:58
        Sakaryaspor-Serikspor maçının ardından
        Paşalı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir deplasmana geldiklerini söyledi. Maça iyi hazırlandıklarını belirten Paşalı, "İkinci devre yaptığımız değişiklikler katkı sağladı. Çok önemli ve çok zor deplasmandan 3 puan aldık. Ligde yeniyiz, aldığımız her puan altın değerinde. Ligin kalıcı takımı olmak istiyoruz. Kazandığımız için mutluyuz. Sakaryaspor'a başarılar diliyorum." diye konuştu.

        - Sakaryaspor cephesi

        Sakaryaspor'un teknik direktörü Serhat Sütlü de maça galibiyet planları yaparak hazırlandıklarını söyledi.

        İlk yarıyı duran toptan yedikleri golle yenik kapattıkların, ikinci devre adam adama eşleşerek sonuca varmaya çalıştıklarını, 1-1'i bulduklarını fakat goller yediklerini belirten Sütlü, "Çok üzüldüğümüz mağlubiyet. Bu takım play-off'un içinde olacak. Bu inancımda ve oyuncuların inancında hiçbir değişiklik yok ama sonuçta bu iş skora bağlı bir durum. " diye konuştu.

        Sütlü, maçın analizini yapacaklarını ve gelecek hafta İstanbulspor'la oynayacakları müsabakaya hazırlanacaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

