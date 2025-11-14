Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya Valiliğinden açıklama

        Sakarya Valiliği, "yaralı köpeği çöpe atılar" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 20:24 Güncelleme: 14.11.2025 - 20:24
        Sakarya Valiliğinden açıklama
        Valilikten yapılan açıklamada, bazı haber sitelerindeki "yaralı köpeği çöpe attılar" başlıklı haber üzerine araştırma yapıldığı bildirildi.

        Açıklamada, Pamukova Belediyesi Veteriner İşleri ekiplerinin sokak üzerinde sahipsiz köpek ihbarı üzerine harekete geçtiği, sokaktaki 4 sahipsiz köpeğin yakalanması amacıyla uyuşturucu iğne kullanıldığı, bu esnada uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirilen 1 köpeğin sokak üzerine kaçtığı, diğer 3 köpeğin ise veteriner ekiplerince bakım merkezine götürüldüğünün anlaşıldığı bildirildi.

        Kaçan köpek için arama çalışmalarına rağmen sonuca ulaşılamadığı aktarılan açıklamada, haberde bahsi geçen köpeğin uyuşturucu iğneyle vurulduktan sonra kaçan köpek olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

        Açıklamada, yapılan araştırmalarda köpeği çöp konteynerine K.Ş'nin (35) attığı tespit edildiği ve köpeği ölmüş olduğunu düşündüğü için çöp konteynerine attığını beyan ettiğinin anlaşıldığı belirtilerek, konuya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığının adli tahkikata başladığı ifade edildi.

