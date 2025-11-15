Sakarya'da 3 firari hükümlü yakalandı

Öte yandan ekiplerin uyuşturucu madde ticaretine yönelik yaptıkları operasyonda ise 121,8 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, çalışma kapsamında zanlı T.O. (40) gözaltına alındı.

Aranan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonlarda haklarında 10 ayrı suçtan 26 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.T. (34), 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.K. (28) ve 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K. (37) yakalandı.

