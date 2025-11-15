Habertürk
Habertürk
        Sakarya'da 3 firari hükümlü yakalandı

        Sakarya'da 3 firari hükümlü yakalandı

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 17:42 Güncelleme: 15.11.2025 - 17:44
        Sakarya'da 3 firari hükümlü yakalandı
        Sakarya'nın Hendek ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların ve uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Aranan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonlarda haklarında 10 ayrı suçtan 26 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.T. (34), 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.K. (28) ve 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K. (37) yakalandı.

        Öte yandan ekiplerin uyuşturucu madde ticaretine yönelik yaptıkları operasyonda ise 121,8 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, çalışma kapsamında zanlı T.O. (40) gözaltına alındı.

        Firari hükümlüler ile gözaltına alınan şüpheli T.O. işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

