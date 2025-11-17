Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Serdivan'da evde çıkan yangında yaşlı çift dumandan etkilendi

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangında yaşlı çift dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 15:59 Güncelleme: 17.11.2025 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serdivan'da evde çıkan yangında yaşlı çift dumandan etkilendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangında yaşlı çift dumandan etkilendi.

        Bahçelievler Mahallesi Kamelya Sokak'ta tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine mahalleye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangında yaşlı çift S.A. ve Y.A. dumandan etkilendi, zihinsel engelli olduğu öğrenilen kızları ise yara almadan kurtuldu.

        Yaşlı çift, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame!
        Kızını ve 2 torununu kaybeden dede: Hayalleri yarım kaldı!
        Kızını ve 2 torununu kaybeden dede: Hayalleri yarım kaldı!
        İlkler Montella'nın işi!
        İlkler Montella'nın işi!
        Çektiği düğün fotoğrafından izinsiz albüm yaptı! Yargıtay'dan emsal karar!
        Çektiği düğün fotoğrafından izinsiz albüm yaptı! Yargıtay'dan emsal karar!
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Paul McCartney'den AI müziğe karşı protest şarkı
        Paul McCartney'den AI müziğe karşı protest şarkı
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        Eski Bangladeş Başbakanı idama mahkum edildi
        Eski Bangladeş Başbakanı idama mahkum edildi
        Babasına yardım etmek istedi... Ne yaptın Elvan?
        Babasına yardım etmek istedi... Ne yaptın Elvan?
        Sokak ortasında şiddetli tartışma
        Sokak ortasında şiddetli tartışma
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        2.5 milyar dolar topladı
        2.5 milyar dolar topladı
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?

        Benzer Haberler

        Facianın eşiğinden dönüldü: Engelli aileyi komşuları kurtardı Annesi ile ba...
        Facianın eşiğinden dönüldü: Engelli aileyi komşuları kurtardı Annesi ile ba...
        SUBÜ öğrencileri Yuvacık'ta doğa yürüyüşü yaptı
        SUBÜ öğrencileri Yuvacık'ta doğa yürüyüşü yaptı
        Ev ve samanlık alev topuna döndü
        Ev ve samanlık alev topuna döndü
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
        'Usta Çırak Ekseninde Yazarlık' söyleşisi OSM'de
        'Usta Çırak Ekseninde Yazarlık' söyleşisi OSM'de
        Pamukova'da sonbaharın renkleriyle 14 kilometrelik yürüyüş
        Pamukova'da sonbaharın renkleriyle 14 kilometrelik yürüyüş