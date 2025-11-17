Sakarya'da çıkan yangında ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi

Evin eklentisinde bulunan samanlık kısmına da sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İhbar üzerine yangın mahalline Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hendek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile Dikmen ve Aksu mahallelerine ait itfaiye araçları yönlendirildi.

Dikmen Mahallesinde O.A'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

