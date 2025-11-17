Habertürk
        Sakarya Haberleri

        Sakarya'da çıkan yangında ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan yangında ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 17:21 Güncelleme: 17.11.2025 - 17:21
        Sakarya'da çıkan yangında ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi
        Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan yangında ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

        Dikmen Mahallesinde O.A'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine yangın mahalline Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hendek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile Dikmen ve Aksu mahallelerine ait itfaiye araçları yönlendirildi.

        Evin eklentisinde bulunan samanlık kısmına da sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Yangında ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

