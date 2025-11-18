Habertürk
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 16 kişi yakalandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 12-18 kasım tarihinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 13:47 Güncelleme: 18.11.2025 - 13:47
        Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Akyazı'da bir hafta içinde düzenlenen operasyona, 2 özel harekat unsuru, 20 çevik kuvvet personeli, 3 arama dedektör köpeği, 2 İHA personeli, 50 ekip olmak üzere toplam 250 görevli katıldı.

        Operasyonda yakalanan 16 şüphelinin üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 kilo 818 gram sentetik uyuşturucu, 294 gram aseton maddesi, 107 gram ketamin, 23,04 gram esrar, 15 kenevir tohumu, 1,36 gram kokain, 1 kök hint keneviri, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tüfek, 100 fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 90 lira ele geçirildi.

        Ayrıca, yakalananlardan 1'inin "silahlı tehdit" suçundan 13 yıl 6 ay, 1 kişinin ise "uyuşturucu bulundurmak veya kullanmak" suçundan 2 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

