        Sakarya Haberleri

        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Üniversitesi ve sektör işbirliğiyle siber güvenlik alanında uzman öğrenci yetiştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 12:02 Güncelleme: 20.11.2025 - 12:02
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya Üniversitesi ve sektör işbirliğiyle siber güvenlik alanında uzman öğrenci yetiştirilecek.

        ​​​​​​​Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, SAÜ yönetimi ve Barikat Siber Güvenlik yetkilileri sektör-akademi işbirliğini geliştirmek için bir araya geldi.

        Toplantıda, Sakarya Üniversitesinin bilişim ve siber güvenlik alanındaki stratejik hedefleri değerlendirildi, Barikat Siber Güvenlik ile yürütülebilecek ortak çalışmalar ele alındı, Bahar 2026 döneminde siber güvenlik uzmanları yetiştirecek eğitim programı için anlaşıldı.

        "Siber Kariyer Programı" adıyla 12 hafta olarak yürütülecek yeni uygulamalı eğitim süreci, sadece siber güvenlik dersi olarak kalmayacak, sertifika programları ve staj imkanları da barındıracak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, üniversitenin bu alanda güçlü öğrenci profili oluşturmayı hedeflediğini belirterek, öğrencilerin özel sektörle erken aşamada etkileşime geçmesinin önemine değindi.

        Toplantıya, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Numan Çelebi, Siber Güvenlik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Özçelik, Sakarya Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Yakup Köseoğlu, Sakarya Üniversitesi Genel Sekreteri Reyhan Yıldırım, Barikat Siber Güvenlik Genel Müdürü Ceyhun Özata ile şirket heyeti katıldı.

        - Sapanca'da "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" tırı ziyarete açıldı

        Sapanca Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, tırın iki gün boyunca belediye önünde ziyaretçileri ağırladığı belirtildi.

        Açıklamada, sergilenen objeler, video gösterimleri ve sesli anlatımlar sayesinde ziyaretçilerin tarihin izlerini yaşayarak takip ettiği kaydedilerek, "Etkinlik, çevre ilçe ve illerden gelen vatandaşların da ilgisiyle geniş bir katılım gördü. Öğrenciler, öğretmenler, aileler ve tarih meraklıları mobil müzede duygu dolu anlara tanıklık ettiler ve yer verilen anı defterinde duygularını ölümsüzleştirdiler." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin, Çanakkale'nin milletin bütün imkansızlıklara rağmen yazdığı büyük destanın adı olduğunu belirterek, mobil müze sayesinde vatandaşların destanın ruhunu ve fedakarlığını yakından hissettiğini bildirdi.

        - Beş Hilal Derneği'nden Filistin'e Destek

        Beş Hilal Derneği tarafından Filistin'e destek amacıyla düzenlenen yardım kermesinden elde edilen gelir, Türk Kızılay Sakarya Şube Başkanlığına teslim etti.

        Bağış tesliminde konuşan Dernek Başkanı İsmail Tiryaki, Filistin'de yaşanan insani dramın herkesin ortak yarası olduğunu belirterek, "Kermesi düzenlerken tek amacımız mazlum kardeşlerimize bir nebze olsun destek olabilmekti. Toplanan yardımın Türk Kızılay aracılığıyla güvenli şekilde Filistin'e ulaştırılacak olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Dayanışmanın ve merhametin her zaman galip geleceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

        Türk Kızılay Sakarya Şube Başkanı Cevdet Koç da derneğe çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Toplumumuzun dayanışma ruhunu yansıtan bu anlamlı katkı, Filistin'deki kardeşlerimize umut olacaktır. Kızılay olarak bize emanet edilen her yardımı en doğru şekilde yerine ulaştırmak için titizlikle çalışıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

