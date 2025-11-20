Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Üniversitesi ve sektör işbirliğiyle siber güvenlik alanında uzman öğrenci yetiştirilecek.

​​​​​​​Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, SAÜ yönetimi ve Barikat Siber Güvenlik yetkilileri sektör-akademi işbirliğini geliştirmek için bir araya geldi.

Toplantıda, Sakarya Üniversitesinin bilişim ve siber güvenlik alanındaki stratejik hedefleri değerlendirildi, Barikat Siber Güvenlik ile yürütülebilecek ortak çalışmalar ele alındı, Bahar 2026 döneminde siber güvenlik uzmanları yetiştirecek eğitim programı için anlaşıldı.

"Siber Kariyer Programı" adıyla 12 hafta olarak yürütülecek yeni uygulamalı eğitim süreci, sadece siber güvenlik dersi olarak kalmayacak, sertifika programları ve staj imkanları da barındıracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, üniversitenin bu alanda güçlü öğrenci profili oluşturmayı hedeflediğini belirterek, öğrencilerin özel sektörle erken aşamada etkileşime geçmesinin önemine değindi.

Toplantıya, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Numan Çelebi, Siber Güvenlik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Özçelik, Sakarya Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Yakup Köseoğlu, Sakarya Üniversitesi Genel Sekreteri Reyhan Yıldırım, Barikat Siber Güvenlik Genel Müdürü Ceyhun Özata ile şirket heyeti katıldı.

