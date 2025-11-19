Sakaryaspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Serhat Sütlü yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalıştı.
Yeşil-siyahlı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
İstanbulspor ile Sakaryaspor, 22 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaşacak.
Sakarya temsilcisi, ligde 17 puanla 14'üncü, İstanbul ekibi ise 14 puanla 15'inci sırada yer alıyor.
