Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Sakarya'da "Celal Hoca" paneline katıldı

"Celal Hoca" olarak anılan, imam hatiplerin kurucusu Mahmut Celalettin Ökten vefatının 64. yılında Sakarya'da düzenlenen panelle anıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen "İmam Hatip Okullarının Kuruluşu ve Celal Hoca" başlıklı panele katılan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Celal Hoca'nın hedefinin ahlak, kelam ve İslam hukuku alanlarında eser vermek olduğunu söyledi.

Ökten'in sahip olduğu "zihin inşası"na dikkati çeken Yılmaz, "Kitabın ve kainatın ayetlerini ayırmayan zihin. Kitabın ayetleri vahiy, Kur'an-ı Kerim ve sünnettir. Kainatın ayetleri ise evrende Cenabıhak'ın koymuş olduğu yasaladır. Fizik, kimya, biyoloji, astronomi, sosyal bilimlerle tespit etmeye çalıştığımız yasalardır. Celal Hocanın zihni böyle işliyor ve imam hatip ufku da tam da hocanın zihnindeki bu işleyişin yansımasıdır." diye konuştu.

Medeniyetin, insan modeli, edebiyatı, toplumu, mimarisi, kurduğu sistemiyle bütün olduğunu anlatan Yılmaz, şu ifadelere yer verdi:

"İmam hatip mektepleri cumhuriyetle beraber 1924'te açıldığında aynısı muhafaza ediliyor. Yani bir tarafta fen ve sosyal bilimler, diğer tarafta temel İslam bilimleri. Celal Hoca, 1951 yılında imam hatip okullarının müfredatının şekillendirmesine emek verirken aslında bunu korumak istiyor."

Akademisyen Dr. Mustafa Öcal ve yazar Dr. Hüseyin Yorulmaz'ın da konuşma yaptığı panele, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İlhan Yılmaz ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin de katıldı.