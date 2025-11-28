Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Suudi Arabistan'da kalçası kırılan Türk vatandaşı ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

        Suudi Arabistan'da kalçası kırılan Türk vatandaşı, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 16:04 Güncelleme: 28.11.2025 - 16:08
        Suudi Arabistan'da kalçası kırılan Türk vatandaşı ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
        Suudi Arabistan'da kalçası kırılan Türk vatandaşı, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

        Sağlık Bakanlığı, umre için Sakarya'dan gittiği Suudi Arabistan'da kalçası kırılan ve kaldırıldığı hastanede ilk müdahalesi yapılarak tedavi altına alınan Hevdan Cengiz (72) için ambulans uçak tahsis etti.

        Bakanlık koordinasyonunda hazırlanan ekip, 26 Kasım'da Cidde Havalimanı'na giderek hastayı teslim aldı. Cengiz ile zatürre ve kalça kırığı olan 2 hasta, özel tıbbi ekipmanlarla donatılmış ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.

        Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen uçaktan alınan Cengiz, sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Aile yakınları, Sağlık Bakanlığına desteklerinden dolayı teşekkür ederek, Cengiz'in tedavisinin Sakarya'da devam edecek olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        - "Bu tür hizmetlerin yurt dışında bulunan vatandaşlar için büyük önem taşıyor"

        İl Sağlık Müdürü Kayhan Özdemir, umre ziyareti sırasında geçirdiği kaza sonucu yaralanan Cengiz'in, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alındığını söyledi.

        Özdemir, doktorların hastanın vücudunda bulunan kırıklar nedeniyle cerrahi operasyon gerçekleştirdiğini aktararak, "Şu anda sağlıklı şekilde takip etmekteyiz." dedi.

        Ambulans uçak ve kara ambulansı ekiplerinin eş zamanlı çalışması sayesinde hastanın güvenli şekilde ülkeye getirildiğini belirten Özdemir, bu tür hizmetlerin yurt dışında bulunan vatandaşlar için büyük önem taşıdığını kaydetti.

        Özdemir, Türk vatandaşlarının dünyanın her yerinde bulundukları ülkenin konsolosluklarına başvurarak Türkiye'de sağlık hizmeti almak için nakil talebinde bulunabildiğini anlatarak, şöyle devam etti:

        "Bunu dünyada gerçekleştirebilen sayılı ülkelerden biriyiz. Yakın geçmişte pandemi döneminde de birçok vatandaşımız ambulans uçak hizmetinden faydalanarak Türkiye'ye getirildi ve kendi vatanlarında tedavi olma fırsatına sahip oldu.

        Sakarya olarak bir ilki gerçekleştirdik. Yurt dışından uçak ambulansla getirilen ilk hastamızı kabul ettik ve ameliyatını gerçekleştirdik. Hastamızın sağlıklı şekilde hayatına devam ediyor olması bizler için mutluluk kaynağı. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı yalnız bırakmayan ve bu değerli hizmeti sağlayan Sağlık Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz."

        Özdemir, bu tür hizmetlerin, Türkiye'nin sağlık altyapısının gücünü ve uluslararası koordinasyon kabiliyetini ortaya koyduğunu sözlerine ekledi.

        - "Hiçbir yer vatanımızın yerini tutamaz"

        Hevdan Cengiz de düşme sonucu kalçasının kırıldığını ve hastaneye kaldırıldığını belirterek, "Ama oralar, buralar gibi değildi. Hiçbir yer vatanımızın yerini tutamaz. Vatanımızın tozuna, toprağına kurban olayım." ifadelerini kullandı.

        Hastanedeki tedavi sürecinden bahseden Cengiz, "Ameliyat olmam gerektiği söylendi. Ancak bulunduğum yerde ameliyat olursam yaklaşık 6 ay hastanede kalmam gerekecekti. Çok şükür, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildik. Ne kadar dua etsem, ne kadar şükretsem azdır. Allah devletimizden razı olsun." diye konuştu.

