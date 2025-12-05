Habertürk
Habertürk
        Sakarya Haberleri

        Vali Doğan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, Uzun Çarşı'da inceleme yaptı

        Sakarya Valisi Rahmi Doğan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, rekreasyon çalışmalarının 3'üncü etap 1. ve 2. kısımları devam eden Uzun Çarşı'da inceleme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 16:39 Güncelleme: 05.12.2025 - 16:39
        Vali Doğan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, Uzun Çarşı'da inceleme yaptı
        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 1. kısımda 45, ve 2. kısımda ise 110 binanın dahil edildiği dönüşümde çatı, tente, kepenk, boya ve doğrama imalatı işlemleri önemli seviyeye ulaştı.

        Alemdar ile incelemede bulunan Vali Doğan, tarihin korunması ve bu denli özenle üzerinde durulmasının kıymetli olduğunu söyledi.

        Şehirleri anlamak için tarihine, kültürüne ve zenginliklerine bakılması gerektiğini belirten Doğan, "Sakarya'mızın da en büyük zenginliği geçmiş yüzyıllarda kardeşlik mozaiğinin simgesi olması ve birçok milletten insanı kardeş kılmasıdır. Şehrimizde bunun en canlı tanığı da Uzun Çarşı'mızdır. İnanıyorum ki bu çalışma sonrasında güzel bir manzarayla karşılaşacağız ve esnafımız için çok daha güzel bir gelecek inşa edilecek. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        Alemdar da 1. kısım çalışmalarının yüzde 86'sı, 2. kısmın ise yüzde 10'luk kısmının tamamlandığını ifade ederek, ticareti etkilememek için gündüz değil gece boyunca çalıştıklarının kaydetti.

        Alemdar, asırlık dokuyu korurken ticari hayati canlı, daha güçlü ve estetik bir yapıya kavuşturmak istediklerini dile getirerek, çalışma sırasında bazı tarihi yazıtların ortaya çıktığını anlattı.

        Buluntuların, Sakarya'nın farklı milletler ve kültürlere ev sahipliğini yaptığının canlı bir örneği olduğunu belirten Alemdar, "Bu yazıtlar Sakarya'nın yüzyıllardır kardeşlik, birlik ve beraberlik içinde yaşadığının ispatıdır. Buranın sadece bir ticaret alanı değil, kültürel hafızamızın da canlı bir parçası olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

        Alemdar, Uzun Çarşı'nın asırlık dokusunu korurken ticari hayatı daha canlı, güçlü ve estetik bir yapıya kavuşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

