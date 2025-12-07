Karasu'da polis ve jandarmadan asayiş denetimi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ve jandarma ekiplerince ortak asayiş denetimi gerçekleştirildi.

​​​​​​​Kabakoz Mahallesi İstiklal Caddesi'nde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince huzur ve güvenliğin artırılması gerçekleştirilen denetimde, seyir halindeki ve belirlenen noktalarda durdurulan araçlarda detaylı kontroller yapıldı.

Denetimlerde sürücü ve yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) uygulanırken, alkol kontrolü, araç ruhsatı ve sürücü belgelerinin uygunluğu da incelendi.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşürebilecek unsurların önüne geçmek için araçların teknik yeterlilikleri ve güvenlik ekipmanları kontrol edilirken, ilçe genelinde huzurun ve güvenliğin sağlanması amacıyla uygulamaların belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.