Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Karasu'da polis ve jandarmadan asayiş denetimi

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ve jandarma ekiplerince ortak asayiş denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 11:04 Güncelleme: 07.12.2025 - 11:04
        Karasu'da polis ve jandarmadan asayiş denetimi
        Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ve jandarma ekiplerince ortak asayiş denetimi gerçekleştirildi.

        ​​​​​​​Kabakoz Mahallesi İstiklal Caddesi'nde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince huzur ve güvenliğin artırılması gerçekleştirilen denetimde, seyir halindeki ve belirlenen noktalarda durdurulan araçlarda detaylı kontroller yapıldı.

        Denetimlerde sürücü ve yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) uygulanırken, alkol kontrolü, araç ruhsatı ve sürücü belgelerinin uygunluğu da incelendi.

        Trafik güvenliğini tehlikeye düşürebilecek unsurların önüne geçmek için araçların teknik yeterlilikleri ve güvenlik ekipmanları kontrol edilirken, ilçe genelinde huzurun ve güvenliğin sağlanması amacıyla uygulamaların belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

