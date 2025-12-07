Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakaryaspor sahada da yönetimde de zor günler geçiriyor

        EMRE AYVAZ - Trendyol 1. Lig'de istediği sonuçları alamayan Sakaryaspor, sahada ve yönetimde istikrar arayışlarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 11:04 Güncelleme: 07.12.2025 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakaryaspor sahada da yönetimde de zor günler geçiriyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EMRE AYVAZ - Trendyol 1. Lig'de istediği sonuçları alamayan Sakaryaspor, sahada ve yönetimde istikrar arayışlarını sürdürüyor.

        2023-2024 sezonunda play-off finalinde Süper Lig'in kapısından dönen Sakaryaspor, iki sezondur hem ekonomik hem idari hem de sportif yönden istediğini yapamıyor.

        Geçen sezon son maçta lige tutunan yeşil-siyahlı takım, Caner Erkin, Sadık Çiftpınar, Dimitrios Kolovetsios, Josip Vukovic, Rijad Kobiljar, Eren Erdoğan, Lukasz Zwolinski, Umechi Akuazaoku ve Wissam Ben Yedder gibi isimleri kadrosuna katarak sezona Süper Lig hedefiyle başladı.

        Sakarya temsilcisi, istediği sonuçları alamayınca ligin 4. haftasında sahasında 4-1 yenildiği Boluspor maçının ardından teknik direktör İrfan Buz ile yollarını ayırdı.

        Takımın başına getirilen Serhat Sütlü ile de umduğunu bulamayan yeşil-siyahlı ekip, sonrasındaki 12 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

        Ligin 16. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor'a 4-1 yenilen Sakaryaspor'da Sütlü dönemi sona erdi.

        - Tekrar seçimli olağanüstü genel kurula gitme kararı

        Sakaryaspor'da 8 Haziran'da gerçekleştirilen seçimli olağanüstü genel kurulda başkanlığa Muhammet Kıratlı getirildi, istenilen sonuçlar gelmeyince kongre kararı alındı.

        Ekimde gerçekleştirilen kongrede kulüp başkanlığına aday çıkmaması üzerine mevcut başkan Kıratlı ve yönetimiyle devam etme kararı alındı.

        Hafta içi Kıratlı'nın istifa ettiğini açıklamasının ardından kulüp, 19 Aralık'ta tekrar seçimli olağanüstü genel kurula gitme kararı aldı.

        Zor günler geçiren kulüpte hem Kıratlı'nın istifası ve kongre kararı alınması hem de teknik direktörle yolların ayrılması nedeniyle belirsizlik sürüyor.

        - Galibiyet hasreti 5 maça çıktı

        Sezona deplasmanda Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalarak başlayan Sakaryaspor, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yi 3-2'lik skorla geçti.

        Sipay Bodrum FK'ye deplasmanda 3-1, evinde Boluspor'a 4-1 mağlup olan Sakarya ekibi, konuk olduğu Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı.

        Konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 2-1 yenen yeşil-siyahlı takım, deplasmanda Atko Grup Pendikspor'a 4-1, evinde Özbelsan Sivasspor'a ise hükmen 3-0 mağlup oldu.

        Konuk olduğu SMS Grup Sarıyer'i 2-1, deplasmanda Adana Demirspor'u 6-0 mağlup eden Sakarya temsilcisi, içeride Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek tek galibiyet serisini elde etti.

        Sakaryaspor, deplasmanda İmaj Altyapı Vanspor ve konuk ettiği Serikspor'a 3-2'lik skorlarla yenildi.

        Ligin 14. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile 3-3, evinde Eminevim Ümraniyespor'la 1-1 berabere kalan Sakarya temsilcisi, dış sahada Esenler Erokspor'a 4-1 yenilerek galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.

        Yeşil-siyahlı takım, ligde 16 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda 19 puanla 14. sırada yer alıyor.

        Rakip fileleri 28 kez havalandıran, kalesinde 3'ü hükmen yenilgiden olmak üzere 34 gol gören Sakarya ekibi, ligde Atakaş Hatayspor ve Adana Demirspor'un ardından en fazla gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

        Yeşil-siyahlı ekip, ligin 17. haftasında konuk edeceği Atakaş Hatayspor'u yenerek hem moral bulmak hem de alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Altınları gasp edip ev sahibi kadını odaya kilitledi!
        Altınları gasp edip ev sahibi kadını odaya kilitledi!
        İstanbul'da otoparkta dumanlar yükseldi! 14 araç yandı!
        İstanbul'da otoparkta dumanlar yükseldi! 14 araç yandı!
        Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Trump'tan kara operasyonu sinyali
        Trump'tan kara operasyonu sinyali
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        Başakşehir-Fenerbahçe maçının hakem yorumları!
        Başakşehir-Fenerbahçe maçının hakem yorumları!
        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri yeniden harekete geçti
        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri yeniden harekete geçti
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        Sağanak bekleniyor! Gözler kuraklığın etkisindeki Marmara'da!
        Sağanak bekleniyor! Gözler kuraklığın etkisindeki Marmara'da!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Maduro ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Maduro ile görüştü
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        Bu yılbaşında neredesiniz?
        Bu yılbaşında neredesiniz?
        Başakşehir'de kazanan çıkmadı!
        Başakşehir'de kazanan çıkmadı!
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        Yeni yıl öncesi "mini check-up" listesi
        Yeni yıl öncesi "mini check-up" listesi
        Çin'den Japon uçaklarına radar kilidi
        Çin'den Japon uçaklarına radar kilidi
        Fenerbahçe 2 haftada 4 puan yitirdi
        Fenerbahçe 2 haftada 4 puan yitirdi
        Tedesco: Maçı koparmamız gerekirdi!
        Tedesco: Maçı koparmamız gerekirdi!
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı

        Benzer Haberler

        Karasu'da polis ve jandarmadan asayiş denetimi
        Karasu'da polis ve jandarmadan asayiş denetimi
        Ritimle gelen dostluk: 7'den 70'e herkes aynı melodide buluşuyor
        Ritimle gelen dostluk: 7'den 70'e herkes aynı melodide buluşuyor
        Sakaryaspor'da Serhat Sütlü dönemi sona erdi
        Sakaryaspor'da Serhat Sütlü dönemi sona erdi
        16 ilçenin muhtarları Sapanca Gölü için tek ses oldu: "Sanayinin değil yaşa...
        16 ilçenin muhtarları Sapanca Gölü için tek ses oldu: "Sanayinin değil yaşa...
        Hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı; 1 ölü, 5 yaralı
        Hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı; 1 ölü, 5 yaralı
        Panelvan ile kamyonet çapıştı: 1 ölü, 3 yaralı
        Panelvan ile kamyonet çapıştı: 1 ölü, 3 yaralı