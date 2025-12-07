Sakarya'daki trafik kazasında ağır yaralanan otomobil sürücüsü yaşam mücadelesini kaybetti

D-100 kara yolu İstanbul istikameti Yenimahalle mevkisinde bir kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan otomobil sürücüsü A.İ, tedavi altına alındığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

