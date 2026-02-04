Habertürk
        Sakaryaspor, Rijad Kobiljar ile yollarını ayırdı

        Sakaryaspor, Rijad Kobiljar ile yollarını ayırdı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Bosna Hersekli futbolcu Rijad Kobiljar ile yollarını ayırdığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 15:25 Güncelleme: 04.02.2026 - 15:25
        Sakaryaspor, Rijad Kobiljar ile yollarını ayırdı
        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Bosna Hersekli futbolcu Rijad Kobiljar ile yollarını ayırdığını duyurdu.


        Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Rijad Kobiljar ile görüşerek karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar kulübümüze verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

        Sezon başında Bosna Hersek Premier Ligi ekiplerinden HSK Posusje'den transfer edilen orta saha oyuncusu Kobiljar, Sakaryaspor formasıyla ligde 15 maçta sahaya çıktı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

